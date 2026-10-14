Давка по расписанию? Алматы снова обсуждает очереди в метро

Очередь на входе в метро Алматы снова вызвала возмущение горожан. Утром 14 октября пассажирка опубликовала в Threads видео со станции «Бауыржан Момышулы», снятое около 08:30. На кадрах видно, как десятки людей скопились в вестибюле в ожидании прохода через турникеты. В метрополитене объяснили, что к станции одновременно подъехали несколько автобусов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Под видео быстро развернулось обсуждение. Алматинцы писали, что такое случается не впервые, особенно в утренний час пик. Некоторые предлагали пустить поезда чаще и по-другому организовать поток пассажиров.

Спустя около четырёх часов после публикации в КГП «Метрополитен» объяснили причины скопления людей.

«Скопление пассажиров на станции „Б. Момышулы“ связано с одновременным прибытием нескольких автобусов, что приводит к увеличению пассажиропотока и образованию очередей у турникетов. На станции функционируют два вестибюля, в которых установлено 12 турникетов: 4 для оплаты через систему Q и 8 через систему „Онай“. Согласно утверждённому графику, в одну смену работают 4 сотрудника. Дополнительные задержки возникают из-за затруднений при оплате проезда через мобильные приложения и недостаточного баланса у отдельных пассажиров. В таких случаях контролёры оказывают необходимую помощь. Кроме того, планировочные особенности первого вестибюля ограничивают пропускную способность в часы повышенного пассажиропотока. Станция работает в штатном режиме. Сотрудники метрополитена принимают необходимые меры для обеспечения организованного прохода пассажиров через турникеты», - сообщили в метрополитене.

Несмотря на объяснение причин, вопрос о том, как избежать повторения подобных очередей в часы пик, остаётся открытым.

Скопления людей бывают опасны. 10 октября в Шымкенте на входе на концерт Кайрата Нуртаса началась давка, 18-летняя девушка в тяжелом состоянии попала в больницу. Полиция возбудила уголовное дело, по предварительным данным, билетов продали намного больше, чем вмещает площадка. Организатора концерта задержали и поместили в изолятор временного содержания.