Разбитые остановки, исписанные стены, поврежденные скамейки и граффити многие называют вандализмом. Однако с точки зрения закона не каждая порча имущества подпадает под это понятие. Чем вандализм отличается от хулиганства, какая ответственность предусмотрена за такие действия и что делать, если вы стали свидетелем правонарушения, BAQ.KZ рассказал адвокат коллегии адвокатов Астаны Айдар Советбеков.

Не каждая порча имущества – вандализм

По словам эксперта, в повседневной жизни вандализмом часто называют любую порчу чужого имущества. Однако в законодательстве это понятие имеет более узкое значение.

«В Уголовном кодексе вандализмом считается осквернение памятников истории и культуры, объектов историко-культурного наследия, а также природных объектов, находящихся под охраной государства. Здесь речь идет не столько о причинении материального ущерба, сколько об осквернении культурных и общественных ценностей», – пояснил Айдар Советбеков.

Он отметил, что важно отличать вандализм от других правонарушений.

Хулиганство прежде всего связано с нарушением общественного порядка, а повреждение имущества в таких случаях является сопутствующим последствием. Если же человек намеренно разбивает чужое имущество и причиняет собственнику материальный ущерб, такие действия могут квалифицироваться как умышленное повреждение имущества.

Какие случаи встречаются чаще всего

Если говорить именно о вандализме, то, по словам адвоката, наиболее распространенными примерами являются нанесение надписей на памятники, исторические объекты, петроглифы, а также осквернение мемориалов. В повседневной жизни гораздо чаще встречаются другие случаи.

«Разбитые стеклянные остановки, изрисованные стены, сожженные кнопки в лифтах, порезанные сиденья в общественном транспорте или сломанные скамейки и урны в парках – все это люди нередко называют вандализмом. Однако в зависимости от обстоятельств такие действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство или умышленная порча имущества», – отметил эксперт.

Какие наказания предусмотрены

По словам Айдара Советбекова, ответственность зависит от характера правонарушения и причиненного ущерба.

Так, за вандализм (статья 294 Уголовного кодекса РК), предусмотрен штраф от 100 до 200 МРП, исправительные или общественные работы на срок до 160 часов либо арест до 50 суток.

«Если вандализм совершен группой лиц или по мотивам вражды, наказание может быть значительно строже – вплоть до лишения свободы на срок до трех лет», – отметил адвокат.

Если же речь идет об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, ключевое значение имеет размер причиненного ущерба.

«Грань между административной и уголовной ответственностью проходит по сумме в 200 месячных расчетных показателей. Если ущерб меньше этой суммы, применяется административная ответственность, если больше – уголовная», – пояснил Айдар Советбеков.

При этом, по его словам, размер ущерба определяется не приблизительно, а по результатам независимой товароведческой или оценочной экспертизы, которая устанавливает стоимость восстановления поврежденного имущества либо его рыночную стоимость с учетом износа.

Если ущерб не превышает 200 МРП, действия квалифицируются по статье 147-1 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Кроме того, если порча имущества сопровождалась нецензурной бранью или нарушением общественного порядка, действия могут дополнительно квалифицироваться как мелкое хулиганство. В этом случае также предусмотрены штраф в размере 20 МРП либо административный арест до 15 суток.

Если нарушитель – подросток

По словам юриста, уголовная ответственность за вандализм и умышленное повреждение имущества, как правило, наступает с 16 лет.

Если правонарушение совершил подросток младше этого возраста, ответственность несут родители или законные представители.

«Кроме административного штрафа родители также обязаны возместить причиненный материальный ущерб в соответствии с гражданским законодательством», – отметил Айдар Советбеков.

Что делать свидетелю

Адвокат рекомендует не пытаться самостоятельно задерживать нарушителей.

«Это может быть опасно как для жизни и здоровья самого свидетеля, так и повлечь другие правовые последствия. Лучше всего по возможности незаметно зафиксировать происходящее на фото или видео, после чего сразу сообщить о случившемся по номеру 102 и передать материалы сотрудникам полиции», – посоветовал он.

По словам эксперта, многие граждане не осознают, что их действия могут повлечь ответственность.

Например, некоторые считают граффити на фасадах зданий проявлением творчества, хотя без согласования с собственником такие рисунки считаются незаконными.

Не менее распространена привычка оставлять надписи вроде «Здесь был...» на скалах, памятниках или природных объектах.

«Многие думают, что если они в порыве злости разбили стекло в чужом офисе или сломали шлагбаум во дворе, то достаточно просто возместить ущерб. Они забывают, что помимо гражданско-правовой ответственности за возмещение ущерба существует еще и наказание со стороны государства – штраф или арест – за сам факт правонарушения», – пояснил адвокат.

Ответственность стала строже

По словам Айдара Советбекова, государство активно реализует принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям.

«Во-первых, законодатель выделил умышленную порчу имущества в отдельную статью Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить возможные лазейки. Во-вторых, повсеместное внедрение систем видеонаблюдения, включая камеры "Сергек", а также камеры во дворах и подъездах, позволяет устанавливать личности нарушителей в течение нескольких часов. В-третьих, сами граждане стали активнее: видео с фактами вандализма быстро распространяются в социальных сетях, поэтому полиция оперативно реагирует на такие сообщения и привлекает виновных к ответственности. В отдельных случаях нарушителям может грозить административный арест сроком до 15 суток», – заключил адвокат.