Почти 80 случаев вандализма: что уничтожают в столице чаще всего
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В Астане с начала года зарегистрировано около 80 фактов порчи городского имущества.
Чаще всего объектами вандализма становятся остановочные павильоны, скамейки, урны, рекламные конструкции, камеры видеонаблюдения в подъездах и лифтовое оборудование.
По данным полиции, в городе действует развитая система видеонаблюдения. Камеры, установленные на остановках и в общественных местах, помогают оперативно выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.
Так, с начала года зафиксировано несколько случаев повреждения остановочных павильонов. Из хулиганских побуждений граждане ломали двери, скамейки и розетки, а также разбивали стеклянные конструкции. Все установленные нарушители понесли административное наказание, вплоть до ареста.
Нередки и случаи, когда городское имущество повреждают дети. В одном из эпизодов девятилетний ребенок, повиснув на шлагбауме, вывел его из строя. Родителям пришлось возмещать причиненный ущерб.
В ведомстве напомнили, что за умышленную порчу чужого имущества предусмотрена ответственность – от штрафов и возмещения ущерба до административного ареста.
Астанчан призывают бережно относиться к объектам городской инфраструктуры и сообщать о фактах вандализма по номеру 102.
Ранее сообщалось, что дети разгромили стадион в Улытау.
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