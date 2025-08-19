Для Алматы и Алматинской области проблема сточных вод в ближайшее время будет только нарастать. Сорбулакский накопитель, который уже много лет принимает стоки мегаполиса и близлежащих населённых пунктов, сегодня остаётся экологически уязвимым объектом. Специалисты отмечают, вокруг него формируется опасность, требующая постоянного контроля местных исполнительных органов и системного мониторинга, передаёт BAQ.KZ.

Сорбулакский накопитель играет ключевую роль в регулировании сточных вод мегаполиса, но одновременно несёт серьёзные риски для экосистемы и населения. За годы эксплуатации вокруг него накапливались вопросы безопасности: от высокого уровня загрязнения тяжёлыми металлами и органическими веществами до вероятности аварийного прорыва, который может иметь катастрофические последствия.

"Отвод сточных вод в накопитель и формирующаяся вокруг него опасность требует постоянного контроля местных исполнительных органов. Водный режим этого рукотворного водного объекта определяется множеством факторов — от природных условий до антропогенных факторов. Ведь это накопитель огромного мегаполиса, кроме того Сорбулак опасный объект, с высоким риском прорыва", — отметила эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Айжан Скакова.

Она подчеркнула, что коммунальные сточные воды поступают из систем канализации Алматы и прилегающих населённых пунктов. Основная цель эксплуатации объекта — обеспечение их очистки.

"Для этого необходимо поддерживать стабильный уровень водоёма, а также строго контролировать уровень качества воды. Сорбулак характеризуется комплексным загрязнением, с содержанием органических веществ и наличием тяжёлых металлов. Если говорить об использовании сточных вод с этого накопителя, то стоит уделить большое внимание качеству отводимой воды для нужд ирригации", — пояснила Скакова.

Эксперт напомнила, что ранее были зафиксированы случаи, когда сточные воды Сорбулака представляли опасность для здоровья населения.

"В период осенней уборки овощей уровень кишечных инфекций вблизи Сорбулака превышал среднерайонный показатель по заболеваемости кишечными инфекциями и вирусным гепатитом. Нельзя забывать и о высоком риске экологической опасности для всей прилегающей экосистемы, ведь уже доказано, что в донных отложениях содержатся железо, цинк, стронций, хром. В случае осушки или аварийного прорыва сохраняется опасность загрязнения", — отметила она.

По её словам, экосистема остаётся нестабильной и экологически уязвимой, что требует срочных мер: регулярного экологического мониторинга, рекультивации донных отложений и модернизации очистных сооружений.

"В условиях отсутствия рекультивации, восстановительных природных технологий и повышенного уровня загрязнения, состояние Сорбулакского накопителя будет оказывать негативное влияние на флору и фауну прилегающей территории. Высокое содержание загрязняющих веществ угнетает естественную растительность, снижает её биопродуктивность, а также приводит к потере биоразнообразия", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что высокое содержание нитратов, фосфатов и органики в воде и почвах приводит к засолению и закислению, негативно воздействуя на экосистему в целом.

Ранее мы писали о том, что в Алматинской области потерпел крушение военный вертолёт EC-145. Поиски осложнялись низкой видимостью и толстым слоем ила на дне Сорбулака, где техника ушла под воду. Тогда выяснилось, что водохранилище с 1973 года ни разу не проходило очистку, а мониторинг донных отложений не ведётся. Несмотря на это, объект остаётся действующим и продолжает принимать сточные воды Алматы, оставаясь при этом источником санитарной опасности.