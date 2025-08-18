25 июля в Алматинской области потерпел крушение военный вертолёт EC-145. Поиски осложняла низкая видимость под водой и толстый слой ила, затруднявший работу водолазов. После трагедии корреспонденты BAQ.KZ обратились в ГКП "Алматы Су" с запросом о текущем состоянии Сорбулакского водохранилища и когда в последний раз проводилась очистка его дна.

Сорбулакское водохранилище принимает очищенные сточные воды уже более полувека, с 1973 года. Оно находится в глубокой тектонической впадине, глубина которой превышает 25 метров. Площадь зеркала — 58 км², а общий объём — около миллиарда кубометров. На конец июля 2025 года уровень воды составлял 618,74 метра при норме 620,5 метра. В накопителе находилось 795,15 млн м³ воды, до максимального уровня оставалось чуть более 104 млн м³.

По данным ГКП "Алматы Су", состояние водоёма признано удовлетворительным.

"Здесь сформировалась устойчивая экосистема с растительностью и рыбой, которая участвует в естественном самоочищении воды. Ежеквартально лаборатория предприятия проверяет подземные воды в районе накопителя", — отметили в ведомстве.

Однако за всё время существования Сорбулака дно и иловые отложения ни разу не чистили, а мониторинг ила не ведётся. По словам специалистов, это не входит в полномочия предприятия. Любая деятельность, кроме накопления очищенных стоков, запрещена.

В 2025 году "Алматы Су" проводит эксперимент по улучшению качества воды с помощью микроводоросли Chlorella vulgaris. Ожидается, что она устранит запах, повысит содержание кислорода и снизит уровень загрязняющих веществ. Если метод окажется эффективным, его планируют использовать в дальнейшем.

Дно накопителя не обследуется ни на ил, ни на техногенные отходы. В то же время вода соответствует санитарным нормам для орошения и коммунально-бытового назначения. Однако, в соцсетях обсуждение Сорбулака вызвало бурную реакцию. Многие пользователи предупреждают друг друга о том, что водоём опасен и непригоден для купания или рыбалки.

"Не ходите туда, эта зона не для купания. Вся городская канализация рядом, находится свиноферма. То, что в комментариях пишут, будто вода чистая, — враньё. Не верьте, не ходите", — написал один из комментаторов.

Под публикациями о Сорбулаке в сети появляются десятки комментариев с предупреждениями.

"Вы что, ребята? В это озеро сбрасывается очищенная вода с канализации всего города. Какое купание? Какая рыбалка? Я понимаю, что в шуточной форме, но есть люди, которые этому верят. Это канализационная вода !" — добавил другой пользователь.

Сорбулак — объект 1 класса санитарной опасности. Вокруг него действует санитарная зона шириной 950 метров. Годовой лимит сброса загрязняющих веществ — 30 тыс. тонн, а объём сбрасываемых очищенных стоков — 70 млн м³.

Для контроля уровня воды на плотине № 1 работает гидропост, а за состоянием грунтовых вод следят 21 режимная скважина.

Отметим, редакция BAQ.KZ также ранее направила запрос в Министерство водных ресурсов и ирригации, однако в ведомстве отказались давать комментарии о состоянии Сорбулакского водохранилища и мерах по его очистке.

"Это коммунальная собственность, не республиканская. Водохранилище относится на балансе и компетенции Алматинского акимата. Выдавать информацию, ссылаясь на министерство будет неверно", — ответили в ведомстве.

Напомним, 25 июля в районе села Отар Жамбылской области пропал с радаров военный вертолёт EC-145 с тремя членами экипажа. Его обломки обнаружили в акватории Сорбулака. Поиски осложняют глубина до 25 метров, илистое дно и нулевая видимость под водой.