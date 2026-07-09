Более 265 тысяч девочек в Казахстане уже получили первую дозу вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает BAQ.KZ.

Как сообщил онкогинеколог Алматинского онкологического центра Аскар Айдаров, вакцинация проводится бесплатно за счет государства и является одной из самых эффективных мер профилактики рака шейки матки.

«Своевременная вакцинация позволяет сформировать иммунитет до встречи с вирусом и значительно снижает риск развития заболевания. Бесплатная вакцинация против ВПЧ – это важная государственная гарантия, которая помогает сохранить здоровье девочек сегодня и предотвратить рак шейки матки в будущем», – отметил специалист.

По данным Министерства здравоохранения, первую дозу вакцины уже получили 265,2 тысячи девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Полный курс вакцинации прошли 175,1 тысячи.

Только с начала 2026 года первую прививку сделали 51,4 тысячи девочек, вторую – 49,6 тысячи.

Кроме того, с 13 мая 2026 года по поручению Минздрава проводится добровольная вакцинация подростков 14–17 лет, которые ранее не были привиты. За это время первую дозу получили уже около 32,2 тысячи девочек.

В Минздраве также сообщили, что среди всех привитых случаев серьезных побочных реакций не зарегистрировано.

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