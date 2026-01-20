Cтартовало V заседание Национального курултая с участием Президента
Сегодня, 11:05
106Фото: Акорда
В Кызылорде стартовало V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.
Ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.
19 января в ходе обсуждения предстоящих изменений с депутатами и общественностью, Глава государства анонсировал свои предложения по реформе.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что держит на личном контроле обсуждения, начавшиеся после сентябрьского Послания, и подчеркнул, что политические изменения в стране будут носить системный характер.
Предыдущие заседания состоялись в 2022 году в Улытау, в 2023 год – в Туркестане, в 2024 году – в Атырау и в 2025 год – в Бурабае.
