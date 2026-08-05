Сборная Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина приняла участие в этапе летнего Гран-при, который прошел в польской Висле.

Как он выступил

Лидер команды Данил Васильев дважды вошел в число лучших спортсменов турнира. В первом старте казахстанец показал четвертый результат, остановившись всего в шаге от пьедестала.

Во второй день соревнований Васильев вновь продемонстрировал высокий уровень, заняв пятое место.

Как выступили другие

Еще один казахстанский спортсмен Илья Мизерных завершил этап на 27-й и 28-й позициях.

Где пройдет следующий этап

Следующий этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина состоится во Франции 8 и 9 августа.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены продолжают успешно выступать на международных соревнованиях по различным видам борьбы.

Отечественные атлеты регулярно входят в число призеров крупных турниров, представляя Казахстан на мировой спортивной арене. Борцы национальной сборной принимают участие в международных стартах, где соревнуются с сильнейшими спортсменами из разных стран.

Очередные результаты показали высокий уровень подготовки казахстанских борцов и стали пополнением копилки достижений отечественного спорта.

Читайте также: