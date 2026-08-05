Данил Васильев дважды вошел в топ-10 этапа Гран-при в Польше
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Сборная Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина приняла участие в этапе летнего Гран-при, который прошел в польской Висле.
Как он выступил
Лидер команды Данил Васильев дважды вошел в число лучших спортсменов турнира. В первом старте казахстанец показал четвертый результат, остановившись всего в шаге от пьедестала.
Во второй день соревнований Васильев вновь продемонстрировал высокий уровень, заняв пятое место.
Как выступили другие
Еще один казахстанский спортсмен Илья Мизерных завершил этап на 27-й и 28-й позициях.
Где пройдет следующий этап
Следующий этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина состоится во Франции 8 и 9 августа.
Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены продолжают успешно выступать на международных соревнованиях по различным видам борьбы.
Отечественные атлеты регулярно входят в число призеров крупных турниров, представляя Казахстан на мировой спортивной арене. Борцы национальной сборной принимают участие в международных стартах, где соревнуются с сильнейшими спортсменами из разных стран.
Очередные результаты показали высокий уровень подготовки казахстанских борцов и стали пополнением копилки достижений отечественного спорта.
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