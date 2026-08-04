Победители Московской регаты представят Казахстан на чемпионате мира до 19 лет

6 августа в Пловдиве стартует чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет. Казахстан представят Семён Первушкин и Дмитрий Ануприев, недавно выигравшие международные соревнования в Москве, передает BAQ.KZ.

Казахстанский экипаж выступит в мужской двойке. Соревнования продлятся до 9 августа.

Дуэт едет в Болгарию не с пустыми руками. На «65-й Большой Московской регате» Первушкин и Ануприев прошли дистанцию 2000 метров в классе JM2 за 6 минут 50,25 секунды и выиграли золото среди юниоров. Серебро и бронза в этой дисциплине достались российским экипажам.

На той же регате Бауыржан Султанов и Александр Афанасьев стали вторыми среди взрослых спортсменов в легком весе. Всего на старт вышли 447 гребцов из 6 стран.

Казахстанские спортсмены недавно добились успеха и на молодежном чемпионате мира в Дуйсбурге. Артем Матусевич завоевал бронзу в мужской одиночке легкого веса.

В финале он показал результат 7 минут 1,56 секунды. Матусевич принес Казахстану первую медаль турнира в Германии.

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