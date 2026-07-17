Дания Еспаева рассказала, кто вошел в партийный список «Ак жол»
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Председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева прокомментировала регистрацию списка Демократической партии Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая, назначенные на 23 августа 2026 года, передает BAQ.KZ.
В список вошли 63 кандидата. Как отметила Дания Еспаева, в партийный список вошли 19 представителей молодежи, 10 женщин, а также шесть лиц с инвалидностью.
«Если говорить о кандидатах, вошедших в список, то это наши коллеги, которые давно состоят в партии. Они не вчера пришли в партию и не два дня назад зарегистрировались. Таких людей у нас нет. Эти люди имеют опыт работы в регионах», - сказала Еспаева на брифинге в ЦИК РК.
Она подчеркнула, что партия «Ак жол» представлена во всех регионах страны. И все кандидаты полностью соответствуют установленным требованиям.
Отметим, что по итогам выборов депутатов Мажилиса VIII созыва Демократическая партия Казахстана «Ак жол», получившая поддержку более 8,41% избирателей, освобождается от уплаты избирательного взноса.
Кандидатам выдали удостоверения.
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