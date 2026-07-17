Дания Еспаева рассказала, кто вошел в партийный список «Ак жол»

Председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева прокомментировала регистрацию списка Демократической партии Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая, назначенные на 23 августа 2026 года, передает BAQ.KZ.

В список вошли 63 кандидата. Как отметила Дания Еспаева, в партийный список вошли 19 представителей молодежи, 10 женщин, а также шесть лиц с инвалидностью.

«Если говорить о кандидатах, вошедших в список, то это наши коллеги, которые давно состоят в партии. Они не вчера пришли в партию и не два дня назад зарегистрировались. Таких людей у нас нет. Эти люди имеют опыт работы в регионах», - сказала Еспаева на брифинге в ЦИК РК.

Она подчеркнула, что партия «Ак жол» представлена во всех регионах страны. И все кандидаты полностью соответствуют установленным требованиям.

Отметим, что по итогам выборов депутатов Мажилиса VIII созыва Демократическая партия Казахстана «Ак жол», получившая поддержку более 8,41% избирателей, освобождается от уплаты избирательного взноса.

Кандидатам выдали удостоверения.