Американская поп-легенда Дженнифер Лопес зажгла Шарм-эш-Шейх на своем грандиозном шоу 30 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

В рамках первого за шесть лет международного тура "Up All Night" 56-летняя певица устроила настоящий музыкальный фейерверк для восторженной публики. Концерт, который изначально должен был пройти 4 июля, был перенесён на 30 число из-за изменений в графике гастролей, что только добавило интриги и ажиотажа вокруг выступления.

По сообщениям корреспондента ТАСС, собравшаяся толпа у входа была настолько велика, что образовалось настоящее столпотворение, а фанаты едва смогли пробиться внутрь, чтобы не пропустить шоу звезды мирового масштаба.

Но на этом феерия Дженнифер Лопес не заканчивается: уже завтра, 1 августа, она выступит в Астане, где исполнит свои культовые хиты для жителей и гостей столицы. Фанаты с нетерпением ждут встречи с иконой поп-музыки, чьи концерты неизменно становятся яркими событиями года.

Ранее мы сообщали, что на время концерта Джей Ло в Астане перекроют дороги и запустят шаттлы.