Дефицит бюджета Казахстана планируют снизить почти до нуля к 2029 году

Дефицит республиканского бюджета Казахстана планируется поэтапно снизить с 2,3% ВВП в 2027 году до 0,4% в 2029 году. За счет каких мер Правительство намерено добиться такого сокращения, рассказал вице-министр финансов Абзал Бейсенбекұлы на презентации Прогноза социально-экономического развития в Курултае, передает корреспондент BAQ.KZ.

Во время обсуждения депутаты поинтересовались, как именно будет сокращаться дефицит и не приведет ли это к уменьшению государственных расходов.

По словам вице-министра, речь не идет о механическом урезании всех расходов. Правительство намерено менять структуру бюджетного финансирования с учетом доходов государства и приоритетных направлений.

«Снижение дефицита – это не означает механическое сокращение всех расходов. Это предполагает изменение структуры бюджетного финансирования с учетом возможностей доходной части бюджета и приоритетов государства. Поэтому у нас идет планомерное, поэтапное сокращение дефицита бюджета. В 2029 году мы планируем снизить его долю до 0,4% к ВВП», – сказал Абзал Бейсенбекұлы.

За счет чего будут сокращать дефицит

Одним из основных инструментов станет увеличение собственных доходов бюджета. Для этого планируется совершенствовать налоговое администрирование, расширять налоговую базу и повышать эффективность государственных доходов.

Одновременно Правительство намерено ограничивать новые заимствования.

«Первое – мы будем стремиться увеличивать собственные доходы за счет совершенствования налогового администрирования, расширения налоговой базы и повышения эффективности государственных доходов. Второе – это поэтапное сокращение дефицита с одновременным ограничением новых заимствований», – пояснил вице-министр.

Еще одно направление – оптимизация бюджетных расходов. Средства планируется в первую очередь концентрировать на проектах и направлениях, которые дают социально-экономический эффект.

«Мы в первую очередь будем стараться концентрировать бюджетные средства на приоритетных направлениях, которые реально дадут социально-экономический эффект, то есть исключать неэффективные затраты», – отметил Абзал Бейсенбекұлы.

Новые заимствования намерены ограничивать

Отдельное внимание будет уделено управлению государственным долгом. Вице-министр напомнил, что вопросы заимствований рассматривает Совет по управлению долгом, в который входят представители Национального банка, Министерства национальной экономики и Министерства финансов.

В частности, определяются объемы и условия новых заимствований, структура долга и порядок его погашения.

По словам Абзала Бейсенбекұлы, ограничения по уровню государственного долга предусмотрены Концепцией управления государственными финансами и Бюджетным кодексом. Они должны сдерживать дальнейшее наращивание дефицита, в том числе за счет новых заимствований.

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