Экономика Казахстана будет расти более чем на 5% в год – Миннацэкономики

Среднегодовой реальный рост экономики Казахстана в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%. Об этом на презентации Прогноза социально-экономического развития страны в Курултае сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

По его словам, прогноз сформирован с учетом перспектив мировой экономики и ситуации на внешних рынках. Согласно актуализированному июльскому прогнозу Международного валютного фонда, в 2027 году мировая экономика вырастет на 3,4%.

«В соответствии с базовым вариантом среднегодовой реальный рост ВВП в 2027 – 2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%», - сказал вице-министр.

При формировании базового сценария также учитывались ожидания по мировым ценам на нефть. Международные организации и глобальные инвестиционные банки снизили свои прогнозы по стоимости нефти. Консенсус-прогноз на 2027 год составляет 70,3 доллара за баррель. В базовый сценарий развития экономики Казахстана заложена цена нефти на уровне 70 долларов за баррель.

Несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, экономика страны продолжит расти. Ожидается, что номинальный объем ВВП увеличится со 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году.

Темпы роста обрабатывающей промышленности будут опережать показатели горнодобывающего сектора. Основной вклад в развитие обрабатывающей отрасли внесут металлургия, машиностроение, производство строительных материалов и продуктов питания, а также химическая промышленность.

Одним из драйверов экономики станет сельское хозяйство, где среднегодовой рост прогнозируется на уровне не менее 5%.

В строительной отрасли ожидается увеличение темпов роста с 16% в 2027 году до 17,3% в 2029 году. Этому будет способствовать реализация проектов по развитию транспортно-логистической, энергетической и водной инфраструктуры, а также модернизация жилищно-коммунальных и социальных объектов.

Ранее сообщалось, что по итогам января–августа 2026 года экономика Казахстана выросла на 4,1%. Такой темп сохраняется третий месяц подряд, при этом основной вклад обеспечивает несырьевой сектор.

Обрабатывающая промышленность за восемь месяцев увеличила выпуск на 8,4%, строительство – на 15,6%, транспорт и складирование – на 7,3%, сельское хозяйство – на 5,2%. Одним из основных драйверов стало машиностроение, где производство выросло на 21,2%.

При этом в нефтегазовой отрасли объемы добычи постепенно восстанавливаются после снижения. За восемь месяцев в стране добыли 61,7 млн тонн нефти, а скорректированный прогноз на 2026 год составляет 96 млн тонн.

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