Дефицит топлива в России не приведёт к кризису в Казахстане — эксперт

Несмотря на то что Россия является одним из крупнейших мировых экспортёров нефти, в стране всё острее ощущается дефицит топлива. По имеющейся информации, почти в 40 российских регионах введены ограничения на продажу горючего, а на автозаправочных станциях образовались длинные очереди. Кроме того, продолжают расти цены на топливо. По мнению экспертов, одной из главных причин стала серия атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате Россия была вынуждена импортировать топливо из-за рубежа.

Как эта ситуация может отразиться на Казахстане? Усилится ли незаконный вывоз топлива через границу? Возникнет ли риск дефицита на внутреннем рынке? Эти и другие важные вопросы мы обсудили с экспертом Динмухаммедом Азимбаем.

По словам эксперта, можно говорить о начале топливного кризиса в России.

"Дело не в том, что в России нет нефти – её достаточно, как и нефтеперерабатывающих заводов. В 2024 году Россия перерабатывала около 5 млн баррелей нефти в сутки. Для внутреннего рынка достаточно примерно 4 млн баррелей, поэтому более 2 млн баррелей ежедневно экспортируется. Однако атаки на нефтеперерабатывающие заводы могут серьёзно повлиять именно на внутреннее обеспечение страны", – отметил эксперт.

Он пояснил, что в некоторых регионах России нефть и топливо имеются в наличии, однако их доставка затруднена. Из-за этого отдельные регионы могут столкнуться с перебоями в поставках.

"Атаки беспилотников, внеплановые ремонты, проблемы с поставками запасных частей и сложности на железной дороге – всё это создаёт серьёзные трудности. Повреждённые заводы невозможно быстро заменить мощностями других предприятий, поскольку возникают логистические проблемы с доставкой бензина из одного региона в другой", – пояснил специалист.

По словам Динмухаммеда Азимбая, сегодня в России наблюдается не дефицит нефти, а нехватка уже готовых нефтепродуктов.

"Из-за санкций ремонт нефтеперерабатывающих заводов может занимать от трёх до четырёх месяцев. Полностью восстановить все предприятия сейчас невозможно — вероятно, удастся отремонтировать лишь один-два завода. Для восстановления остальных необходимы современные технологии. Если атаки дронов продолжатся, топливный кризис может ещё больше усугубиться", – считает эксперт.

Ранее появилась информация, что Россия обратилась к Казахстану и Индии с просьбой поставить бензин. Индия уже направила около 60 тыс. тонн топлива. Однако, по словам эксперта, такой объём не способен существенно повлиять на ситуацию.

"Это очень небольшой объём. Россия ежедневно потребляет более 100 тыс. тонн бензина, поэтому поставка из Индии способна покрыть лишь примерно половину суточного дефицита. Что касается Казахстана, звучат разные данные: одни говорят, что было отправлено 50 тыс. тонн, другие утверждают, что поставок не было. Пока официально такие соглашения не подтверждены. В Казахстане действительно существует определённый резерв. В стране работают три нефтеперерабатывающих завода. В нормальных условиях они не только полностью обеспечивают внутренний рынок бензином, но и позволяют экспортировать небольшие объёмы. Например, в 2024 году внутренний рынок обеспечивался переработкой около 400 тыс. баррелей нефти в сутки при внутреннем спросе на уровне 328 тыс. баррелей. Теоретически это даёт возможность экспортировать около 70 тыс. баррелей. Однако это не означает, что Казахстан располагает таким объёмом свободного бензина. Помимо бензина мы обеспечиваем внутренний рынок дизельным топливом, авиационным керосином, мазутом и другими нефтепродуктами. Наличие определённого профицита вовсе не означает, что его можно бесконтрольно экспортировать", – подчеркнул Динмухаммед Азимбай.

Летом возрастает интенсивность автомобильного движения, а осенью начинается уборочная кампания. В этот период значительно увеличивается спрос на дизельное топливо.

"Кроме того, Атырауский нефтеперерабатывающий завод сейчас проходит плановый ремонт, поэтому возможности по обеспечению внутреннего рынка также ограничены. Если для России поставка 50 тыс. тонн топлива – сравнительно небольшой объём, то для Казахстана это уже весьма ощутимая величина", – отметил эксперт.

Поэтому, по его словам, Казахстан нельзя рассматривать как постоянного донора, способного решить российский топливный кризис.

При этом Динмухаммед Азимбай считает, что сам по себе дефицит топлива в России не приведёт к кризису в Казахстане.

"Однако влияние возможно по трём направлениям: авиационный керосин, логистика и дизельное топливо. Наши три нефтеперерабатывающих завода производят авиационный керосин, однако в летний сезон увеличивается количество авиарейсов, а вместе с ним и спрос на керосин. Кроме того, ближе к зиме Казахстан традиционно закупает часть дизельного топлива в России. Из-за возникших проблем Россия ограничила экспорт. В результате объёмы поставок авиационного керосина в Казахстан могут сократиться либо он подорожает. Это неизбежно скажется на стоимости авиабилетов как на внутренних, так и на международных рейсах", – пояснил эксперт.

Второй риск связан с логистикой.

"Если дорожают бензин и дизельное топливо, неизбежно растут расходы на грузовые перевозки. Большинство товаров доставляется автомобильным транспортом, поэтому дефицит топлива в России со временем приведёт к росту цен и на внутреннем рынке Казахстана. Это означает, что уже через два-три месяца цены на товары в магазинах могут повыситься. По оценке Национального банка, только в июне текущего года рост цен на топливо добавил к инфляции 0,5 процентного пункта. При общей инфляции в 10,5% именно полпроцентного пункта приходится на подорожание бензина", – отметил Динмухаммед Азимбай.

По словам эксперта, наиболее серьёзно российский топливный кризис отразится на Кыргызстане и Таджикистане, поскольку Кыргызстан примерно на 90% зависит от поставок российского топлива.

"Например, в 2020 году внутреннее производство дизельного топлива в Кыргызстане составило 125 тыс. тонн, тогда как объём импорта достиг 417 тыс. тонн. Это означает, что страна импортирует дизель почти в три раза больше, чем производит", – заключил специалист.

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