Эксперты оценили качество бензина в Казахстане: почему без присадок пока не обойтись

Периодически казахстанские автомобилисты жалуются на качество бензина: одни говорят о потере мощности двигателя после заправки, другие подозревают, что на некоторых АЗС топливо могут "разбавлять" или продавать бензин с более низкими характеристиками под видом дорогих марок. На этом фоне ситуация приобретает дополнительную актуальность из-за топливного кризиса в соседней России, где уже фиксируются дефицит бензина, очереди на заправках и рост числа россиян, приезжающих заправляться в Казахстан. Насколько обоснованы опасения водителей, действительно ли отечественный бензин соответствует заявленным стандартам, как государство контролирует его качество и могут ли проблемы возникать уже после выхода топлива с нефтеперерабатывающих заводов, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

По словам директора общественного фонда Energy Monitor, аналитика нефтяной отрасли Нурлана Жумагулова, несмотря на проведенную модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих заводов, ряд вопросов к качеству топлива остается.

"После модернизации трех казахстанских НПЗ заявлялось, что у нас будут выпускать бензин стандарта К5 (Евро-5). Но на деле мы имеем качество Евро-4. Основная проблема заключается в том, что для получения высокооктанового бензина АИ-92 и АИ-95 заводам приходится использовать специальные присадки", – рассказал эксперт.

По его словам, в производстве применяются две основные присадки – МТБЭ и ММА (монометиланилин). При этом, как отметил эксперт, ММА разрешен к использованию в Казахстане, тогда как в России долгое время действовали ограничения на применение этой присадки при производстве бензина.

"С октября прошлого года в России разрешили добавлять ММА в производстве бензина, до этого эта присадка была запрещена. В Казахстане такого запрета никогда не было. Это связано с тем, что наши установки сегодня не готовы производить высокооктановый бензин без использования присадок, поэтому НПЗ вынуждены их применять. МТБЭ выпускают два отечественных предприятия – в Павлодаре и Шымкенте, а ММА мы традиционно импортируем из России" – сообщил он.

При этом эксперт подчеркивает, что массовых жалоб со стороны казахстанских автомобилистов на качество топлива нет.

Отдельные проблемы, по его мнению, могут возникать уже на этапе реализации бензина.

"Ранее, когда цены на АИ-92 регулировались государством, а стоимость АИ-95 была свободной, некоторые АЗС могли искусственно повышать октановое число бензина АИ-92 с помощью дополнительных присадок и продавать его как АИ-95. Именно в таких случаях и могло появляться некачественное топливо", – отметил Жумагулов.

В качестве одной из возможных мер он назвал либерализацию рынка.

Вместе с тем член правления – заместитель Председателя Правления НПП "Атамекен" Муратбек Маханов считает, что оценивать качество топлива необходимо не по стране происхождения, а по его соответствию установленным стандартам.

"Сегодня бензин, выпускаемый на крупных нефтеперерабатывающих заводах Казахстана, соответствует экологическим классам К4 и К5. Такие же требования действуют и в Российской Федерации в рамках технического регулирования Евразийского экономического союза", – отметил эксперт.

Как контролируют качество бензина

По словам Маханова, контроль качества топлива осуществляется на всех этапах – от производства до реализации на автозаправочных станциях.

"На НПЗ каждая партия топлива проходит лабораторные испытания, после чего оформляются документы, подтверждающие ее соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС. Контроль также предусмотрен при транспортировке, хранении и реализации топлива. Государственные органы проводят выборочные проверки и при необходимости отбирают образцы для лабораторных исследований", – пояснил он.

При этом эксперт считает, что отдельные случаи реализации некачественного топлива не свидетельствуют о системной проблеме.

"Периодически в ходе проверок выявляются отдельные случаи реализации топлива, не соответствующего обязательным требованиям. Однако говорить о системной проблеме качества бензина казахстанского производства, на мой взгляд, оснований нет. Если нарушения и возникают, то чаще они связаны не с производством, а с транспортировкой, хранением или реализацией топлива", – сказал Маханов.

Могут ли бензин "разбавлять"

Эксперт также прокомментировал распространенное среди автомобилистов мнение о том, что на некоторых АЗС бензин могут "разбавлять".

"Теоретически такие нарушения возможны. Однако без результатов лабораторных исследований делать подобные выводы нельзя. Проблемы с качеством топлива могут быть вызваны нарушением условий хранения, загрязнением резервуаров, смешением различных партий топлива или другими нарушениями при обращении с нефтепродуктами", – отметил он.

По словам эксперта, крупные сети АЗС, как правило, выстраивают собственную систему контроля качества топлива. Она включает пломбирование цистерн, GPS-контроль перевозки, регулярные лабораторные анализы и проверку каждой партии топлива.

Тем временем проблемы на российском топливном рынке становятся все заметнее.

По информации, опубликованной российским изданием "Коммерсантъ", в ряде регионов России фиксируются перебои с поставками топлива, длинные очереди на автозаправочных станциях и рост цен.

Как отмечает издание, наиболее напряженная ситуация сложилась в южных регионах страны, Сибири, а также на маршрутах в сторону Китая. На отдельных АЗС автомобилистам приходится ждать заправки часами, а иногда и сутками. В социальных сетях появляются видео с многокилометровыми очередями и конфликтами между водителями.

Кроме того, в приграничных районах Казахстана уже отмечают увеличение числа российских автомобилей на местных АЗС. Автоэксперт из Талдыкоргана Адыл Бейсенбаев рассказал, что поток водителей из России постепенно растет.

"Россияне едут в Казахстан за бензином. Похоже, начинается новый вид "топливного туризма". Жители приграничных регионов России все чаще приезжают в Казахстан, чтобы заправить свои автомобили", – заявил он.

Ранее агентство Reuters также сообщало, что Россия ведет переговоры с Казахстаном о возможных поставках 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92 для покрытия внутреннего дефицита, возникшего на фоне остановок нефтеперерабатывающих заводов и внеплановых ремонтов.

Вместе с тем министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов опроверг информацию о том, что российская сторона обращалась к Казахстану с просьбой поставить бензин из-за дефицита топлива.