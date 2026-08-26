Декретница попала под следствие в Астане: что произошло
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В Астане полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в хранении и подготовке наркотических веществ к дальнейшему сбыту. Одной из них 35 лет, и на момент задержания она находилась в декретном отпуске.
Почему задержали женщин
По данным Департамента полиции города, 35-летняя женщина вместе с 27-летней знакомой арендовала квартиру. Правоохранители предполагают, что помещение использовалось для хранения и фасовки наркотических веществ перед их дальнейшей передачей курьерам.
Женщин задержали, когда они вместе выходили из арендованной квартиры с уже расфасованными веществами.
Что нашли у подозреваемых
При осмотре сумочки одной из женщин обнаружили пластиковые пробирки и полиэтиленовые пакеты с веществами, которые, по предварительным данным, являются марихуаной, гашишным маслом и смолой каннабиса.
Во время обыска в квартире полицейские обнаружили более 400 граммов марихуаны, флаконы и пробирки с гашишным маслом и смолой каннабиса, а также другие емкости и пакеты с аналогичными веществами.
Общий вес обнаруженных веществ составил около двух килограммов.
Что грозит задержанным
Все обнаруженные вещества изъяты. По факту хранения и сбыта наркотических средств группой лиц возбуждено уголовное дело.
Женщины задержаны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследования.
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Ранее был задержан алматинец, который оборудовал квартиру под выращивание "запрещенки".
Там была создана специальная система с использованием профессионального оборудования, что указывает на подготовленный характер деятельности.
Во время обыска сотрудники полиции обнаружили не только растения, но и предметы, которые могли использоваться для их выращивания, последующей обработки и упаковки. Среди изъятого – оборудование для создания необходимых условий культивирования, упаковочные материалы, электронные устройства для взвешивания, а также подготовленное растительное вещество.
В настоящее время все обнаруженные предметы и вещества переданы на исследование. Экспертам предстоит установить вид растений, их массу, наличие запрещенных компонентов и другие характеристики, имеющие значение для расследования. По итогам экспертиз и следственных мероприятий будет определена дальнейшая правовая оценка произошедшего.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, включая возможные источники приобретения оборудования, происхождение обнаруженных веществ и возможные связи подозреваемого с незаконным оборотом наркотических средств.
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