Алматинец оборудовал квартиру под выращивание "запрещенки"
Он подпольно выращивал коноплю.
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В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими Ауэзовского района выявили подпольную плантацию по выращиванию растений, содержащих наркотические вещества.
Как сообщили в Департаменте полиции города, по подозрению в незаконном культивировании запрещенных растений задержан 53-летний житель района.
Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили оборудованную систему для выращивания наркосодержащих растений. В помещении находились четыре гроубокса с профессиональным оборудованием, 16 кустов, предположительно конопли, а также высушенное растительное вещество.
Кроме того, полицейские изъяли около 300 zip-пакетов с растительным веществом, подготовленным к фасовке, электронные весы, вакуумные упаковщики, удобрения и денежные средства.
Все изъятые растения и вещества направлены на судебную экспертизу. Специалистам предстоит установить их вид, массу и содержание наркотических средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В полиции напомнили, что незаконное выращивание наркосодержащих растений является уголовно наказуемым деянием независимо от способа культивации и объема урожая.
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