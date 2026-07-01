Складмен интернет-магазина попался в Западном Казахстане
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В Западно-Казахстанской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
По информации Polisia.kz, в ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 5 зип-пакетов с порошкообразным веществом со специфическим запахом, а также два мобильных телефона.
При обыске съемной квартиры, которую использовал подозреваемый, полицейские изъяли 3 полиэтиленовых пакета, еще один зип-пакет, емкости с аналогичным веществом, 5 электронных весов, большое количество упаковочных зип-пакетов, фольгу, чайные ложки с наслоениями вещества, 22 рулона изоленты, одноразовые перчатки и респиратор.
Кроме того, были обнаружены и изъяты 75 свертков, обмотанных желтой изолентой.
Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном общим весом 483 грамма.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование.
Как сообщили правоохранители, с ноября 2025 года задержанный выполнял роль так называемого "складмена" интернет-магазина, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств. Его функции включали хранение и распределение крупных партий наркотиков для дальнейшего распространения.
В ведомстве отмечают, что пресечение деятельности подобных участников преступной схемы позволяет нарушать каналы поставок и дезорганизовывать работу интернет-магазинов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.
Ранее сообщалось, что арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте.
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