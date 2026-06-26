В Шымкенте полицейские выявили и ликвидировали незаконную наркоплантацию, скрытую среди сельскохозяйственных культур.

Как сообщили в МВД, житель города организовал у себя дома выращивание и переработку наркосодержащих растений. Он занимался полным циклом – от культивации до подготовки продукции для сбыта.

Во время обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди других посадок. Также в доме и хозяйственных постройках нашли наркотическое сырье и уже готовую продукцию, расфасованную для продажи. Общий вес изъятого составил около 330 килограммов.

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков с целью сбыта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, а также возможные каналы сбыта и причастные лица.

Ранее в Талдыкоргане задержали семейную пару с крупной партией мефедрона.

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