Арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте
Урожай оказался "запрещенным".
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В Шымкенте полицейские выявили и ликвидировали незаконную наркоплантацию, скрытую среди сельскохозяйственных культур.
Как сообщили в МВД, житель города организовал у себя дома выращивание и переработку наркосодержащих растений. Он занимался полным циклом – от культивации до подготовки продукции для сбыта.
Во время обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди других посадок. Также в доме и хозяйственных постройках нашли наркотическое сырье и уже готовую продукцию, расфасованную для продажи. Общий вес изъятого составил около 330 килограммов.
По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков с целью сбыта.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, а также возможные каналы сбыта и причастные лица.
Ранее в Талдыкоргане задержали семейную пару с крупной партией мефедрона.
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