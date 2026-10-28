Декриминализация и защита бизнеса: Снежанна Имашева о поручениях Президента

В Казахстане продолжат работу по декриминализации правонарушений в сфере предпринимательства. Депутат Курултая Снежанна Имашева рассказала, какие нормы законодательства ещё требуют пересмотра и почему поэтапное смягчение уголовной ответственности не создаёт дополнительных рисков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, за последние годы в стране уже пересмотрели ряд статей Уголовного кодекса, однако некоторые положения по-прежнему требуют уточнения.

«Мы декриминализировали уже ряд статей, например, в том числе и лжепредпринимательство, но ещё остаются статьи, которые мешают бизнесу либо, можно так сказать, которые позволяют правоохранительным органам привлекать бизнес к ответственности», - отметила Снежанна Имашева.

Одним из вопросов, требующих дальнейшей проработки, депутат назвала квалификацию действий сотрудников компаний при совершении правонарушений.

«Одна из статей, мы вносили в неё поправку, она касалась того, чтобы, если преступление совершено и в этом участвуют, допустим, бухгалтер, директор, не признавать их всех преступной группой. У каждого из них своя роль. Эти поправки, наверное, просто нужно дорабатывать, потому что на сегодня, видимо, они не очень хорошо работают», - пояснила она.

Ещё одна задача — более чётко разграничить мошенничество и гражданско-правовые споры, возникающие в предпринимательской деятельности.

«Очень часто возникает вопрос, где мошенничество и где гражданско-правовая ответственность. Это очень такой сложный вопрос, который, наверное, необходимо как-то разделить в законе. Уточнить вот эти статьи, касающиеся предпринимательской деятельности. Что считать мошенничеством, что отправлять в гражданский суд. Поэтому там достаточно много вопросов. Есть над чем ещё работать», - сказала депутат.

Отвечая на вопрос о возможных рисках дальнейшей декриминализации, Снежанна Имашева отметила, что эта работа ведётся последовательно уже несколько лет.

«Декриминализация идёт поэтапно. Она уже идёт несколько лет. По нескольку статей каждый раз мы заходим в Уголовный кодекс и сокращаем. Пока рисков, о которых вы говорите, не возникало. Значит, всё идёт правильно. И можно дальше сокращать вот этот карательный механизм для предпринимателей», - подчеркнула Имашева.

По мнению депутата, накопленный опыт позволяет продолжить совершенствование уголовного законодательства, чтобы снизить избыточное давление на добросовестный бизнес.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить декриминализацию экономических правонарушений и усилить защиту предпринимателей от искусственных препятствий.