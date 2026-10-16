Дело Бокаева: суд предупредил участников и представителей СМИ об ответственности за нарушение правил и давление на правосудие

Судья разъяснила порядок слушаний по делу Бокаева и предупредила об ответственности за вмешательство в процесс

В Алмалинском районном суде города Алматы началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-советника главы АО НК «КазТрансГаз» Санжара Бокаева.

В начале процесса судья Жанат Абенова разъяснила участникам процесса и присутствующим порядок в зале судебного заседания. Она напомнила о недопустимости какого-либо давления на правосудие.

По ее словам, для обеспечения гласности суд организовал прямую трансляцию заседаний в отдельный зал, предназначенный для представителей СМИ и слушателей. При этом судья напомнила, что порядок применения звуко-, видеозаписи и фотосъемки регламентирован статьей 345 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Иная запись процесса и трансляция из зала суда, в том числе с использованием мобильных телефонов, не разрешается.

Особое внимание в своем обращении Абенова уделила вопросам независимости судебной власти. Судья подчеркнула, что при осуществлении правосудия суд подчиняется исключительно Конституции и закону. В связи с этим любые публичные оценки и комментарии по существу рассматриваемого дела, публикуемые в СМИ или на страницах в социальных сетях, будут расцениваться как прямое давление на суд.

Судья призвала журналистов и пользователей интернета к ответственному освещению процесса, настоятельно рекомендовав воздерживаться от распространения непроверенных, провокационных сведений и заявлений, способных сформировать в обществе предвзятое отношение к обстоятельствам дела.

Участники процесса и слушатели были официально предупреждены о том, что любое нарушение порядка или неподчинение распоряжениям председательствующего повлечет за собой немедленное удаление из зала суда и привлечение к ответственности за неуважение к суду согласно статье 346 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Напомним, Санжара Бокаева обвиняют в совершении целого ряда преступлений. В деле фигурирует сразу несколько статей Уголовного кодекса – 190, 188, 218, 340 и 274 УК РК.

Вместе с Бокаевым на скамье подсудимых его племянник Мадияр Калменов и видеооператор Улан Нусипкожа. Предварительные слушания по делу начались сегодня.

Дело поступило в Алмалинский районный суд еще 11 сентября, об этом тогда сообщил адвокат Бокаева Радмир Утепов.

Самого общественного деятеля задержали в Алматы 18 марта. По версии следствия, он распространял ложную информацию через видео о незаконной вырубке деревьев в парках и кражах на стройках и мог платить людям за эти действия. Еще одно обвинение касается хищения денег в особо крупном размере путем мошенничества, по данным Генпрокуратуры, это могло произойти, когда Бокаев работал в одной из национальных компаний.

Все это время он находится под стражей. В мае Алматинский городской суд отклонил апелляцию защиты на арест, а в июне срок содержания под стражей продлили.