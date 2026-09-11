Дело Санжара Бокаева поступило в суд

Уголовное дело в отношении Санжара Бокаева поступило в Алмалинский районный суд по уголовным делам. Об этом сообщил его адвокат Радмир Утепов, передает BAQ.KZ.

По словам защитника, дата первого судебного заседания пока не назначена.

«Сегодня дело нашего подзащитного Бокаева Санжара Умаровича поступило в Алмалинский районный суд по уголовным делам. Дата назначения первого процесса нам пока неизвестна. Как только будут новости, мы будем держать вас в курсе», – сообщил Радмир Утепов.

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В чем подозревают Бокаева Санжар Бокаев был задержан в Алматы 18 марта 2026 года в рамках расследования уголовного дела. По данным следствия, он подозревается в распространении заведомо ложной информации, которая, как считают правоохранительные органы, была направлена на формирование негативного общественного мнения. Следствие утверждает, что в социальных сетях публиковались видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественных парковых зонах и предполагаемых нарушениях на строительных объектах. По версии правоохранительных органов, Бокаев мог организовывать подобные действия и привлекать к ним людей за денежное вознаграждение. Кроме того, он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере. Что говорили в Генпрокуратуре 2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов подтвердил, что Санжар Бокаев является фигурантом уголовного дела. "Он подозревается в совершении преступлений – хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев", – заявил Утегенов. По его словам, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в одной из национальных компаний. Санжар Бокаев известен как казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он активно комментировал в социальных сетях общественно-политические и экономические темы, а также вопросы городской среды и экологии.