Дело Эпштейна: замглаву МИД Великобритании отстранили от должности
Руководство утратило к нему доверие.
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Олли Роббинс покинет свой пост на фоне внутреннего скандала и проверки процедур допуска в МИД страны, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
По данным СМИ, отставка связана с расследованием решений о предоставлении допуска бывшему послу США в Великобритании Питеру Мандельсону, несмотря на негативную рекомендацию службы безопасности.
Ситуация вызвала усиленную проверку внутри министерства и привела к утрате доверия к Роббинсу со стороны руководства.
Дополнительный общественный резонанс делу придали упоминания связей фигурантов с американским финансистом Джеффри Эпштейном, ранее оказавшимся в центре масштабных скандалов, что усилило внимание к кадровым решениям в британском МИД.
Олли Роббинс, назначенный постоянным заместителем главы МИД и руководителем дипломатической службы в январе 2025 года, ранее был ключевым переговорщиком по Brexit в 2017–2019 годах.
Напомним, 31 января Министерство юстиции США обнародовало новый массив материалов по делу Джеффри Эпштейна: более трех миллионов дополнительных страниц, а также свыше 2000 видео и 180 тысяч изображений.
