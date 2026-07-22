Дело о конфликте с участием супруги Данияра Елеусинова рассматривают в суде

Уголовное дело в отношении супруги олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова Саиды Елеусиновой по факту побоев находится на рассмотрении суда, сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

В ведомстве напомнили, что конфликт произошел между соседями в одном из домов Караганды.

«По заявлению участников произошедшего были проведены все необходимые процессуальные мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. В настоящее время уголовное дело по факту побоев находится на рассмотрении в суде», – говорится в ответе МВД.

О конфликте стало известно в марте этого года. Тогда две жительницы Караганды заявили, что подверглись нападению во время бытовой ссоры с соседями.

По словам одной из них, Асель Ж., причиной конфликта стали претензии со стороны супруги спортсмена, связанные с ее дедушкой. Женщина утверждала, что обвинения были необоснованными, а во время ссоры к ней применили физическую силу. Кроме того, по ее словам, ее мать получила удары по голове от пожилого родственника другой стороны конфликта. После инцидента обе женщины обратились в полицию.

В свою очередь Саида Елеусинова отвергла обвинения. Она заявила, что произошедшее было провокацией и отрицала свою причастность к нападению.

После поступления заявлений полиция зарегистрировала уголовные дела и назначила судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью. В департаменте полиции Карагандинской области тогда сообщали, что проводится всестороннее, полное и объективное расследование, а окончательное процессуальное решение будет принято по результатам всех необходимых экспертиз.

Ранее, 9 июля, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны арестовал Данияра Елеусинова на 20 суток. По данным суда, спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником трех дорожно-транспортных происшествий.

В МВД подчеркнули, что ответственность за нарушение закона не зависит от известности человека, его профессии или заслуг. Департамент полиции Астаны также опубликовал кадры задержания олимпийского чемпиона.