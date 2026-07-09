СМИ: Данияр Елеусинов арестован после трех ДТП в Астане

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны арестовал на 20 суток Данияра Елеусинова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил сразу три дорожно-транспортных происшествия, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде, мужчина, обозначенный в материалах дела как гражданин Е., находясь за рулем автомобиля в состоянии легкого алкогольного опьянения, во время движения по улицам столицы совершил несколько аварий.

Сначала автомобиль врезался в опору ворот подземного паркинга, затем столкнулся с другой машиной, после чего по инерции задел еще один автомобиль. Позже водитель совершил еще одно ДТП с автомобилем Kia Sportage, который от удара столкнулся с Toyota Hilux.

"Вина правонарушителя подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у Е. установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами об административном правонарушении, схемами дорожно-транспортных происшествий, видеозаписями, объяснениями участников и иными исследованными судом доказательствами", – говорится в сообщении суда.

В результате аварий люди не пострадали, однако транспортным средствам причинен материальный ущерб.

В суде водитель полностью признал свою вину. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее ДТП, ему назначено 20 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на семь лет. Постановление пока не вступило в законную силу.

Что известно о личности водителя

Ранее мы писали, что в Департаменте полиции Астаны подтвердили факт задержания 35-летнего водителя автомобиля Toyota Land Cruiser после нескольких ДТП и сообщили, что у него были признаки алкогольного опьянения. Однако официально подтверждать, что за рулем находился именно Данияр Елеусинов, в полиции не стали.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за нарушение закона не зависит от известности человека, его профессии или заслуг.

Позже, в соцсетях появились фото машины спортсмена, получившая повреждения вследствие ДТП.