СМИ: Данияр Елеусинов арестован после трех ДТП в Астане
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Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны арестовал на 20 суток Данияра Елеусинова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил сразу три дорожно-транспортных происшествия, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в суде, мужчина, обозначенный в материалах дела как гражданин Е., находясь за рулем автомобиля в состоянии легкого алкогольного опьянения, во время движения по улицам столицы совершил несколько аварий.
Сначала автомобиль врезался в опору ворот подземного паркинга, затем столкнулся с другой машиной, после чего по инерции задел еще один автомобиль. Позже водитель совершил еще одно ДТП с автомобилем Kia Sportage, который от удара столкнулся с Toyota Hilux.
"Вина правонарушителя подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у Е. установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами об административном правонарушении, схемами дорожно-транспортных происшествий, видеозаписями, объяснениями участников и иными исследованными судом доказательствами", – говорится в сообщении суда.
В результате аварий люди не пострадали, однако транспортным средствам причинен материальный ущерб.
В суде водитель полностью признал свою вину. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее ДТП, ему назначено 20 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на семь лет. Постановление пока не вступило в законную силу.
Что известно о личности водителя
Ранее мы писали, что в Департаменте полиции Астаны подтвердили факт задержания 35-летнего водителя автомобиля Toyota Land Cruiser после нескольких ДТП и сообщили, что у него были признаки алкогольного опьянения. Однако официально подтверждать, что за рулем находился именно Данияр Елеусинов, в полиции не стали.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за нарушение закона не зависит от известности человека, его профессии или заслуг.
Позже, в соцсетях появились фото машины спортсмена, получившая повреждения вследствие ДТП.
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