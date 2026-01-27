В Астане начались предварительные слушания по делу об убийстве Ержана Бабакумарова. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме в специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как следует из материалов дела, инцидент произошёл в октябре прошлого года. Ержан Бабакумаров вступил в словесный конфликт со своим 36-летним знакомым. Перепалка переросла в драку, в ходе которой Бабакумаров получил травмы, оказавшиеся смертельными.

Предварительные слушания стартовали 26 января. Судья Айжан Кульбаева сообщила, что принято решение о закрытом формате разбирательства.

"У него остались двое детей – 16 и 12 лет. Также учитывая, что речь идёт об особо тяжких преступлениях против жизни, открытое освещение деталей в СМИ может привести к публичному обсуждению характера и способа совершения преступлений", – пояснила судья во время предварительного слушания.

Подозреваемый по делу предстанет перед судом по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Убийство".

Ранее сообщалось, что в Астане был убит 56-летний Ержан Бабакумаров. Его смерть стала шоком для коллег и граждан, знавших его по многолетней работе в государственных структурах.

Напомним, Ержан Бабакумаров с июля 2019 года по февраль 2022 года он был заместителем акима Алматы, также возглавлял Службу центральных коммуникаций и работал в канцелярии премьер-министра. В разное время он был советником Президента и вице-министром культуры и информации.