Генеральная прокуратура направила уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны, передаёт BAQ.KZ.

Обе фигурантки обвиняются в масштабном хищении свыше 3 миллиардов тенге у граждан и организаций Казахстана.

По версии следствия, сбор денег велся под видом оказания благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело передано для рассмотрения по существу. Дальнейшее решение по делу примет суд.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщал, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.