Адвокат Мейірман Шекеев сообщил, что один из осуждённых по делу о смерти Шерзата Болата — Думан Ысқақ — вышел на свободу, передает BAQ.KZ.

По словам адвоката, на основании постановления судьи коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда Мусабековой от 23 июля 2025 года мера пресечения в отношении Думана Ысқака была отменена, и он был освобождён из-под стражи.

"Думан Ысқақ отбывал наказание по приговору первой инстанции, поэтому по постановлению суда он был освобождён", — пояснил Мейірман Шекеев.

Адвокат также сообщил точную дату апелляционного заседания.

По словам Шекеева, апелляционное заседание по делу Шерзата состоится 18 августа 2025 года в 11:00 в здании Алматинского областного суда.

Напомним, ранее семь человек, осуждённых по делу об убийстве Шерзата Болата, подали апелляционные жалобы на приговор.

По информации адвоката Мейірмана Шекеева, приговор вступил в законную силу 21 июня, и осуждённым было предоставлено 15 дней на подачу апелляционных жалоб.

На данный момент большинство осуждённых и их защитников подали жалобы. Только Шынгыс Белғожаев и несовершеннолетний Думан Ысқақ не подавали апелляцию. Точная дата апелляционного суда будет объявлена позже, — сообщил защитник.

Отметим, что 5 июня 2025 года Талгарский районный суд вынес приговор по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата. Суд вел судья Ержан Жанузаков.

Согласно приговору:

Абзал Шынасыл — 23 года лишения свободы,

Равиль Сакиев — 20 лет,

Азамат Тоқтаубаев — 15 лет,

Нұрқияс Ілиясов — 9 лет (с учётом ранее отбытого наказания в 2,5 года ограничения свободы),

Шыңғыс Белғожаев, Дархан Әскентай, Нұрбол Тоқтаубаев, Дидар Қалиахмет — по 7 лет каждый,

Думан Ысқақ был осуждён по статье 434 УК РК (несообщение о совершённом тяжком преступлении) на 1,5 года лишения свободы. При этом один день в изоляторе засчитывался как два.

В начале июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области вынес приговор по резонансному делу, в котором рассматривались обстоятельства гибели подростка.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.