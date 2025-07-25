Дело Шерзата: один из осуждённых вышел на свободу
Думан Ысқақ неожиданно вышел на свободу.
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Адвокат Мейірман Шекеев сообщил, что один из осуждённых по делу о смерти Шерзата Болата — Думан Ысқақ — вышел на свободу, передает BAQ.KZ.
По словам адвоката, на основании постановления судьи коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда Мусабековой от 23 июля 2025 года мера пресечения в отношении Думана Ысқака была отменена, и он был освобождён из-под стражи.
"Думан Ысқақ отбывал наказание по приговору первой инстанции, поэтому по постановлению суда он был освобождён", — пояснил Мейірман Шекеев.
Адвокат также сообщил точную дату апелляционного заседания.
По словам Шекеева, апелляционное заседание по делу Шерзата состоится 18 августа 2025 года в 11:00 в здании Алматинского областного суда.
Напомним, ранее семь человек, осуждённых по делу об убийстве Шерзата Болата, подали апелляционные жалобы на приговор.
По информации адвоката Мейірмана Шекеева, приговор вступил в законную силу 21 июня, и осуждённым было предоставлено 15 дней на подачу апелляционных жалоб.
На данный момент большинство осуждённых и их защитников подали жалобы. Только Шынгыс Белғожаев и несовершеннолетний Думан Ысқақ не подавали апелляцию. Точная дата апелляционного суда будет объявлена позже, — сообщил защитник.
Отметим, что 5 июня 2025 года Талгарский районный суд вынес приговор по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата. Суд вел судья Ержан Жанузаков.
Согласно приговору:
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Абзал Шынасыл — 23 года лишения свободы,
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Равиль Сакиев — 20 лет,
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Азамат Тоқтаубаев — 15 лет,
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Нұрқияс Ілиясов — 9 лет (с учётом ранее отбытого наказания в 2,5 года ограничения свободы),
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Шыңғыс Белғожаев, Дархан Әскентай, Нұрбол Тоқтаубаев, Дидар Қалиахмет — по 7 лет каждый,
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Думан Ысқақ был осуждён по статье 434 УК РК (несообщение о совершённом тяжком преступлении) на 1,5 года лишения свободы. При этом один день в изоляторе засчитывался как два.
В начале июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области вынес приговор по резонансному делу, в котором рассматривались обстоятельства гибели подростка.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.
Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.
Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.
На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.
В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.
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