Дело Ташиева будут рассматривать за закрытыми дверями
В Бишкеке начинаются слушания по делу бывшего главы ГКНБ. Из-за грифа секретности процесс будет проходить без доступа публики.
Сегодня 2026, 16:00
59Фото: Пресс-служба правительства Кыргызстана
В Бишкеке сегодня состоятся предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего главы ГКНБ Камчыбек Ташиев, передает BAQ.kz со ссылкой на 24kg.
Дело рассмотрит Первомайский районный суд города Бишкек. Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в суд.
В чем обвиняют
По словам адвоката Икрамидина Айткулова, Ташиеву предъявлены обвинения по статьям о:
- приготовлении к насильственному захвату власти;
- злоупотреблении должностным положением.
Кроме него, по делу проходят и другие фигуранты.
Почему заседание закрытое
Уголовное дело имеет гриф «Секретность», поэтому все судебные заседания будут проходить в закрытом формате.
Участникам процесса запрещено разглашать материалы следствия и детали разбирательства.
