Дело Ташиева будут рассматривать за закрытыми дверями

В Бишкеке сегодня состоятся предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего главы ГКНБ Камчыбек Ташиев, передает BAQ.kz со ссылкой на 24kg.

Дело рассмотрит Первомайский районный суд города Бишкек. Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в суд.

В чем обвиняют

По словам адвоката Икрамидина Айткулова, Ташиеву предъявлены обвинения по статьям о:

приготовлении к насильственному захвату власти;

злоупотреблении должностным положением.

Кроме него, по делу проходят и другие фигуранты.

Почему заседание закрытое

Уголовное дело имеет гриф «Секретность», поэтому все судебные заседания будут проходить в закрытом формате.

Участникам процесса запрещено разглашать материалы следствия и детали разбирательства.

