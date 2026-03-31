Бывший певец Рахат Турлыханов попытался оспорить постановление административного суда, однако апелляция оставила его без изменений.

Речь идет о деле, возникшем после семейного конфликта. Ранее административный суд прекратил производство и направил материалы для проверки на наличие признаков уголовного правонарушения. Турлыханов попытался обжаловать это решение, однако безуспешно.

В прокуратуре города Алматы подтвердили дальнейшее процессуальное движение дела.

"На первоначальном этапе материал рассматривался в порядке административного производства. По результатам рассмотрения административным судом производство прекращено. Постановление суда обжаловано, однако апелляционной инстанцией оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения", – сообщили в прокуратуре города Алматы.

В настоящее время материалы направлены в Управление полиции Медеуского района г. Алматы для принятия процессуального решения в порядке уголовного судопроизводства. Вопрос о возбуждении уголовного дела на данный момент находится на стадии разрешения.

Таким образом, в настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возможной уголовной квалификации произошедшего.

Напомним, в ходе проверки его супруга сначала заявила о применении к ней физической силы, однако позже изменила свои показания.