Дело Турлыханова могут переквалифицировать в уголовное
Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, материалы дела направлены в полицию Алматы для проверки на наличие признаков уголовного правонарушения.
Бывший певец Рахат Турлыханов попытался оспорить постановление административного суда, однако апелляция оставила его без изменений.
Речь идет о деле, возникшем после семейного конфликта. Ранее административный суд прекратил производство и направил материалы для проверки на наличие признаков уголовного правонарушения. Турлыханов попытался обжаловать это решение, однако безуспешно.
В прокуратуре города Алматы подтвердили дальнейшее процессуальное движение дела.
"На первоначальном этапе материал рассматривался в порядке административного производства. По результатам рассмотрения административным судом производство прекращено. Постановление суда обжаловано, однако апелляционной инстанцией оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения", – сообщили в прокуратуре города Алматы.
В настоящее время материалы направлены в Управление полиции Медеуского района г. Алматы для принятия процессуального решения в порядке уголовного судопроизводства. Вопрос о возбуждении уголовного дела на данный момент находится на стадии разрешения.
Таким образом, в настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возможной уголовной квалификации произошедшего.
Напомним, в ходе проверки его супруга сначала заявила о применении к ней физической силы, однако позже изменила свои показания.
