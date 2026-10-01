Дело Улданы Мырзуан: адвокат матери фельдшера попросил суд возобновить судебное следствие

Адвокат матери погибшего фельдшера Улданы Мырзуан Нурсултан Орынбеков заявил в суде ходатайство о возобновлении судебного следствия, передает корреспондент BAQ.KZ.

Он попросил изучить в суде результаты рассмотрения жалобы на постановление о прекращении уголовного дела в отношении застройщика и других лиц.

По словам адвоката, ранее на заседании сторона защиты сообщала, что это постановление обжаловано. Жалобу представителя потерпевшей стороны уже рассмотрел специализированный межрайонный следственный суд города Астаны.

Орынбеков отметил, что этот вопрос имеет значение для уголовного дела. Он сослался на статью 99 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно ей, участники уголовного процесса вправе заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий и принятии решений для установления обстоятельств дела. Сделать это можно на любой стадии процесса, в том числе до удаления суда в совещательную комнату.

Адвокат опирался и на статьи 383 и 385 УПК. По этим нормам после окончания судебного следствия стороны вправе представить новые доказательства и ходатайствовать о его возобновлении.

Если в ходе судебных прений выявятся новые обстоятельства, имеющие значение для дела, суд может возобновить следствие.

По мнению Орынбекова, результаты рассмотрения жалобы следственным судьей могут помочь установить все обстоятельства уголовного правонарушения и дать правовую оценку действиям и бездействию лиц, которые могут быть к нему причастны.

Адвокат попросил суд возобновить судебное следствие по уголовному делу в отношении Жубаниязовой. Он ходатайствовал об истребовании из следственного суда сведений о результатах рассмотрения жалобы и соответствующего судебного акта.

Напомним, ранее BAQ.KZ писал, что 8 ноября 2025 года в Астане с фасада жилого дома обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек, среди них фельдшер Улдана Мырзуан, которая приехала на место в составе бригады скорой помощи.

Судебный процесс продолжается.