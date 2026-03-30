На суде по делу Жанабыловых были представлены результаты следственного эксперимента 2024 года по делу о розыгрышах с платными обучающими курсами. Эксперимент выявил, что проведение розыгрышей с использованием «барабана удачи» и системы генерации случайных чисел не соответствовало требованиям закона о лотереях, передает BAQ.KZ.

Следственный эксперимент проводился с участием специалиста, который скачал, установил и настроил программное обеспечение для проведения розыгрышей. Перед началом эксперимента всем участникам предоставляли ноутбуки для выполнения действий в системе.

По результатам эксперимента установлено:

-конструкция «барабана удачи» соответствовала оригиналу по размеру, форме, принципу вращения оси, расположению и обозначению секторов, а также механизму фиксации результата;

-в ходе эксперимента проводились многократные вращения барабана, при этом распределялись денежные призы и другие материальные подарки;

-определение победителей происходило с использованием системы генерации случайных чисел, что подтверждает наличие элемента случайности;

-розыгрыши проводились через персональные аккаунты, а не официальные ресурсы организации, при этом у организаторов отсутствовали лицензия оператора лотереи и договор с оператором.

Кроме того, проверялись ноутбуки, флеш-накопители и видеоматериалы, подтверждающие использование электронных платформ для проведения розыгрышей.

Прокурор подчеркнул, что участие в розыгрыше было связано с приобретением платного обучающего курса, что формально соответствует признакам лотереи, однако организация и проведение мероприятий происходили с нарушением требований законодательства о лотереях и лотерейной деятельности.

Суд продолжает рассмотрение дела.

Дело блогера Ерболата Жанабылова началось с розыгрышей автомобилей, денег и ценных призов, которые проводились через Instagram-аккаунт zhanabylov_e. Для участия подписчикам предлагалось заплатить 30 тысяч тенге якобы за "обучающие курсы" компании ТОО “Zhana Business”.

Сначала дело рассматривалось в суде по административным правонарушениям. Блогера привлекли по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК - проведение лотереи лицом, не являющимся оператором. Позже административное дело закрыли, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения. Материалы передали в департамент экономических расследований Астаны. По версии следствия, под видом онлайн-курсов фактически проводилась нелицензированная лотерея, а деньги участников формировали призовой фонд. По данным АФМ, таким образом супруги получили 247,5 млн тенге.