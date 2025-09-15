Дело блогера Жанабылова и его супруги переквалифицировано в уголовное
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Дело блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой переквалифицировано в уголовное, передает BAQ.KZ.
Административное дело закрыто в связи с наличием уголовного. Материалы направят в органы досудебного производства - в департамент экономических расследований Астаны.
Ранее супруга блогера Жанабылова заявила о нарушении ее прав в суде.
Адвокат блогеров сообщил суду, что в день ознакомления с делом Комитет допустил нарушения.
В Министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.
Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле