Дело блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой переквалифицировано в уголовное, передает BAQ.KZ.



Административное дело закрыто в связи с наличием уголовного. Материалы направят в органы досудебного производства - в департамент экономических расследований Астаны.

Ранее супруга блогера Жанабылова заявила о нарушении ее прав в суде.

Адвокат блогеров сообщил суду, что в день ознакомления с делом Комитет допустил нарушения.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.

Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.