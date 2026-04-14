Дело Жанабыловых: в суд вызовут следователя
В Астане продолжается судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.
Суд по делу блогеров продолжается. На следующее заседание будет вызван следователь Алимханов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Очередное заседание состоится 16 апреля в 10:00. На него приглашён следователь Алимханов, проводивший расследование по делу. Он должен дать показания в суде и разъяснить обстоятельства дела.
Что говорилось о следователе
Ранее в ходе судебного заседания обвиняемая Эльмира Толегенова заявляла о давлении в период следствия. По её словам, свидетель по делу - IT-специалист Сунгат Утеболатов - сообщил о требовании денег со стороны следователя.
«Сунгат Утеболатов просил у нас 15 миллионов тенге. По его словам, следователь Алимханов требовал у него деньги», – заявляла Толегенова в суде.
Что известно о деле
Напомним, дело связано с розыгрышами автомобилей, денежных средств и других призов, которые блогеры проводили через социальные сети.
Для участия пользователи оплачивали так называемые «обучающие курсы» стоимостью около 30 тысяч тенге, после чего получали возможность участвовать в розыгрышах.
По версии следствия, обвиняемые, используя свою популярность и доверие аудитории, привлекали людей к платным продуктам и услугам.
Ранее их деятельность рассматривалась в рамках административной ответственности за проведение лотереи без статуса оператора. В настоящее время дело рассматривается в суде в открытом режиме: допрашиваются свидетели и исследуются материалы дела.
