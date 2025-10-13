По закону изибирком может огласить итоги выбров в течение трёх дней. Но городская территориальная комиссия Семея планирует завершить процедуру подсчёта голосов уже 14 октября. Кроме этого представители филиала ЦИКа сейчас подсчитывают активность электората, наблюдателей, СМИ. Как в Семее прошёл первый день после выборов в ожидании нового акима, в материале корреспондента BAQ.KZ.

2025 год ознаменовался для Абайской области первыми в Казахстане выборами акима областного центра. В сентябре прошлого года во время послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о политической реформе, в результате которой акимы городов областного значения будут избираться только через прямые выборы. По его словам, выборность акимов была одним из запросов казахстанцев. Эта реформа началась с Семея.

Выборы прошли 12 октября с 7.00 до 20.00 часов. В течение второй половины дня участковые избирательные пункты организовали доставку урн для голосования маломобильному электорату. Пенсионеры, люди с инвалидностью, с тяжёлыми заболеваниями ожидали сотрудников избиркома у себя дома, где и сделали свой выбор.

На выборы пригласили свыше 220 тысяч человек. Они голосовали на 128 участках, 18 из которых были закрытыми - это больницы, военные части и исправительные учреждения. В них горожане проголосовали довольно быстро. И уже к обеду многие из них доложили об окончании процесса. По словам сотрудников, занимавшихся организацией и проведением выборов, явка была довольно высокой. В воскресный день люди приходили голосовать активно. Хотя о реальных цифрах говорить ещё рано.

Сразу после окончания выборов на участках начался подсчёт голосов, который продолжался до глубокой ночи. Готовую калькуляцию отправили в штаб территориальной избирательной комиссии города Семей.

Согласно "Закона о выборах", участковые комиссии имеют право подсчитывать результаты выборов на протяжении 12 часов. Но уже с 22 часов вечера 12 октября к нам стали привозить бюллетени, последняя доставка была около трёх часов ночи 13 октября. Поэтому мы работали всю ночь, - пояснила председатель штаба городской территориальной избирательной комиссии Гульжан Куанышева.

Сейчас в штабе исследуют результаты со всех участков. Впереди ещё много работы. Нужно проверить протоколы открытия и закрытия процесса прямых выборов, изучить журналы, подсчитать количество реального электората и проверить качество выборного процесса через журналы нарушений. И главное - выяснить, какой кандидат стал лидером голосования.

На сегодня могу сказать, что всё прошло без нарушений. Сейчас идёт обработка информации, постараемся закончить поскорее. По закону на этот процесс даётся три дня. Но мы планируем объявить результаты 14 октября во второй половине дня, - пояснила Гульжан Куанышева.

Семейчане признаются, что в день выборов чувствовали себя необычно. Первая причина - это статус первооткрывателей политической реформы среди всех областных центров. А вторая - это ответственность за свой родной город, за нового градоначальника, которого они выбрали сами.

Председатели избирательных участков тоже отметили высокую явку и заинтересованность электората. По традиции, для первых голосующих подготовили подарки. Также отметили гражданскую позицию юных 18-летних семейчан, которые пришли на голосование впервые. А таких было немало. На выборы шли парами и целыми семьями. Например, на участке 94, который расположен в школе №1, открывают выборы вместе с семьёй Кузбаевых и Оскенбаевых. Преемственность поколений в деле, говорят учителя.

Когда мы открываем выборы и слушаем гимн, эти семьи уже рядом с нами на участке, ждут голосования. Мы привыкли к ним, они словно символ конституционного права каждого казахстанца. Как правило, в первой половине дня, особенно рано утром, отдают голоса взрослые и пожилые люди, молодёжь приходит ближе к обеду. А вечером успели заполнить и оставить бюллетени люди работающие, - рассказала директор школы №1 Гульжан Толеубаева.

На старте кампании в середине сентября в борьбу за пост акима вступили четыре самовыдвиженца, однако внезапно за пять дней до выборов один из претендентов принял решение покинуть гонку. Это Канат Шапатов - депутат городского маслихата и руководитель Дворца творчества детей и молодёжи.

По словам Шапатова, причины отказа носят личный характер, но он не исключает возможности участия в будущих выборах. В результате бюллетени предложили голосующим выбор из трёх претендентов. И вот они:

Каныш Тулеуов - директор колледжа геодезии и картографии, обладающий богатым опытом в сфере образования, и в общественном совете города Семей. Но не имеет опыта в сфере госуправления, о чём сам нередко говорит;

Его соперник - Адлет Кожанбаев, самый молодой участник кампании и нынешний аким Кокпектинского района, имеющий солидный стаж работы в финансовой сфере и государственном управлении;

Третий кандидат - Айболат Бекжасаров, бывший депутат городского маслихата с многолетним опытом работы в правоохранительных органах и социальной сфере. Прославился в предвыборной гонке как безработный кандидат.

Агитация прошла в бесконфликтном и спокойном ключе, что вызывало у горожан неоднозначные чувства и скепсис по поводу реальной конкурентности выборов. Многие отмечают снижение активности агитации по сравнению с прошлыми выборами и отсутствие ярких дискуссий. Не обошлось и без прецедентов - один из самовыдвиженцев, бывший начальник Управления чрезвычайных ситуаций Семея, Бахытбек Байбуров, не дошёл до предвыборной гонки из-за несоответствия требованиям. Попытавшись оспорить это решение в суде, он потерпел поражение в первой инстанции.

По мнению семейчан, новому акиму придётся столкнуться с многочисленными вызовами: несмотря на заметные успехи в благоустройстве, проблем в городе хватает. Население превышает 300 тысяч человек, и все они ждут эффективной работы и реализации реформ, чтобы Семей действительно стал городом перемен.

Горожане не сомневаются, что акимом Семея станет нынешний глава Кокпектинского района, 45-летний Адлет Нурсагатович Кожанбаев. Осталось узнать, сколько голосов он набрал. И даже по этому вопросу у многих есть ответ - больше 70%, уверен электорат.

Напомним, что с 2021 года избрано больше 2,5 тысячи акимов сёл, что составляет 90% от общего количества глав сельских населённых пунктов. В остальных сёлах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов. Средний возраст вновь избранных акимов - 46 лет, 60% из них ранее не работали на государственной службе. Среди них есть предприниматели, члены различных партий. Корпус акимов, избранных народом, в значительной степени обновился.