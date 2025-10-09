Руководитель Дворца творчества детей и молодёжи г. Семей, депутат городского маслихата Канат Шапатов объявил о выходе из предвыборной гонки на пост акима Семея, которые запланированы на 12 октября 2025 года. Официально он покинул кандидатский пул 7 октября. Теперь в списке остались лишь три человека. Как проходит подготовка к первым выборам акима города в стране, и какие нерешённые проблемы ждут нового градоначальника, в материале корреспондента BAQ.KZ.

В середине сентября четыре самовыдвиженца вступили в историческую предвыборную гонку. Первые в Казахстане выборы городского акима пройдут в главном городе Абайской области.

И не случайно. Видимо спираль отечественной истории закручивается вновь! Ведь Семей так и называют - городом первых! Именно в этом старинном городе на Иртыше, который был основан на развалинах семи буддийских храмов, появились такие явления, как первый музей, учительская семинария, общественная библиотека, цирк, телеграф и ещё больше десятка открытий вплоть до конца ХХ века, который явил нашей стране одни из первых кооперативов и КСК.

Однако, судя по активностям, назвать предвыборную акцию гонкой сложно. Особой борьбы за пост акима горожане не видят. Об этом они говорят открыто.

"Помню, когда раньше были выборы в депутаты, в президенты, кандидаты отовсюду рассказывали о своих программах, давали какие-то обещания. Развешивали и расклеивали свои программы на остановках, на стенах. Город пестрил от буклетов. С каждым годом агитация проходит скромнее. Либо полностью перешла интернет и СМИ. На улице можно увидеть только призывы к выборам, видела несколько баннеров кандидатов. И всё!", - рассказала семейчанка Малика Ондыспанова.

Кандидаты: кто они?

В начале всей выборной кампании было выдвинуто восемь кандидатур. Все – семейчане, все - самовыдвиженцы. К предвыборному этапу допустили четырёх. Остальные не прошли по разным причинам.

А теперь подробнее о каждом кандидате, фамилии которых будут значиться в избирательных бюллетенях.

Каныш Толеуов - руководитель Колледжа геодезии, картографии и строительства. Родился 22 января 1972 года в Аксуатском районе ныне Абайской области. Кстати, земляк акима области Берика Уали.

Свой трудовой путь начал учителем истории в селе Знаменка. Затем устроился в колледж, где его карьера началась с заведующего отделом, а с 2021 года работает в должности директора. Несколько месяцев председательствовал в общественном совете города Семей.

Эксперт в сфере образования. В его резюме - 30 лет педагогического стажа, 17 из которых в системе ТиПО. Награждён званием "Почётный работник образования Республики Казахстан". Руководит единственным в стране колледжем, который готовит специалистов в области аэрофотогеодезии.

Каныша Толеуова считают вполне реальным кандидатом на пост акима Семея. Как и его соперника Адлета Кожанбаева, акима Кокпектинского района.

Адлет Кожанбаев родился в селе Кокпекты Абайской области 1 января 1980 года. В случае победы может стать самым молодым акимом Семея за всю историю города. Получил специальность "Бухгалтерский учёт и аудит", "Юриспруденция", а в 2021 году закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовой путь начал в банковской сфере с должности кредитного работника в ликвидационной комиссии банка, затем возглавлял различные финансовые организации и структуры в Семее и Алматы.

С августа 2022-го, ровно два года, был у руля Управления финансов области Абай, после чего его назначили акимом родного Кокпектинского района.

Айболат Бекжасаров - ещё один претендент на пост акима Семея, в данный момент является официально безработным. Известно, что ранее он руководил Центром оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай.

Депутат городского маслихата. Родился 1 июня 1963 года в Семее. Карьера началась с должности слесаря-механика автопредприятия в Семее. Затем получил высшее образование и на протяжении 30 лет проработал в органах внутренних дел. После чего ушёл в сферу социального обслуживания.

И четвёртый кандидат, который 7 октября сошёл с предвыборной кампании - Канат Шапатов, больше 20 лет руководит предприятием "Дворец творчества детей и молодежи", уроженец Кокпектинского района, 1971 года рождения.

У него три высших образования: педагогическое - учитель начальных классов, юридическое и управленческое.

Мы позвонили Канату Муратовичу чтобы выяснить, почему он отказался от участия от выборов за пять дней до исторического события?

"У меня на это свои сугубо личные причины. Сейчас не могу вам рассказать об этом. Но могу сказать, что в силу своей деятельности депутатом городского маслихата немного знаю о внутренней управленческой работе. Возможно, в будущем, я попробую принять участие в выборах", - ответил нам Канат Шапатов.

Напомним, что предвыборная акция началась с неожиданного события. Один из кандидатов на пост первого избранного народом акима города, подал в суд за то, что ему отказали в продолжении политической борьбы.

Бывший начальник УЧС Семея Бахытбек Байбуров подал в суд на территориальную избирательную комиссию, но проиграл дело в первой инстанции.

Неожиданностью для горожан стало и то, что последний номинальный руководитель Семея - и.о. акима города Бекжан Бапышев даже не пробовал участвовать в выборах.



Что ждёт нового акима?

Итак, 12 октября семейчане сами выберут себе нового акима. Город на Иртыше с населением 315 тысяч человек встретит его большим списком нерешённых проблем, обещаний, планов и недоделок. Среди положительных позиций - десятки отремонтированных дорог, активное строительство школ и решение проблемы нехватки ученических мест, обводнение городских районов, новое асфальтовое покрытие двух мостов, договорённости по строительству больше десяти объектов в рамках акции "Абайға құрмет" и грандиозные планы по строительству нового района на 75 тысяч жителей с современной инфраструктурой.

А теперь подробнее остановимся на тех вещах, с которыми придётся работать новому градоначальнику.

Согласно данным Бюро национальной статистики, Семей вышел на второе место среди казахстанских городов по оттоку населения, уступив лишь Конаеву.

В областном управлении здравоохранения не отрицают, что с каждым годом рождаемость падает. А значит, надо будет подумать над демографической политикой региона. Как глава города будет решать этот и другие вопросы естественного прироста населения, покажет время.

Одна из специфичных для Семея проблем - превращение дачных массивов в полноценные жилые "зимние" микрорайоны. По стандартам, дачные посёлки - это узкие улицы и летние домики, местами сезонное весеннее половодье и почти отсутствующая инфраструктура. Но массовое заселение летних фазенд круглогодичными жителями превратило неприспособленные загородные усадьбы в оторванные от цивилизации микрорайоны. Жители строят капитальные дома и требуют равных с горожанами условий. На массивах уже построили школы, почти обеспечили их водой. Но впереди ещё много работы.

Ещё одна наболевшая, но уже экологическая мозоль семейчан – это чёрный дым зимой, когда над городом одновременно коптят почти 30 котельных. Эту проблему может решить только строительство централизованной ТЭЦ-3, о которой здесь грезят почти 50 лет. Возможно, новый аким поможет найти инвестора для реализации мечты семейчан.

Строительство новых жилых массивов на месте старинных построек и в черте исторической архитектурной среды. Эта проблема менее осязаема, говорят чиновники. Но, тем не менее, не редко будоражит общественность Семея. Сильный и активный пул защитников городской среды регулярно поднимает волну негодования по поводу разрушения старинных особняков и нарушения исторической целостности золотого квадрата.

И как же не сказать про известный на всю страну японский подвесной мост, который за 25 лет ещё ни разу капитально не ремонтировали. Да, в этом году в преддверии 180-летия Абая Кунанбаева здесь заменили асфальтовое покрытие, люди ездят с комфортом. Однако металлические конструкции нередко напоминают, что техническое обслуживание переправы - дело неотложное. И дальше тянуть уже нельзя. Кстати, японские строители, оставивший неподъёмный для бюджета Семея и даже области мост, были шокированы состоянием своего детища. Планируется, что в следующем году здесь начнётся реконструкция.

Говоря о мостах, важно упомянуть, что по соседству растёт пока недостроенный автогужевой мост, который строят на замену старому автогужевому 1964 года постройки. Его возведение было на время приостановлено из-за нехватки средств. Помешали пожары и паводки. Но недавно в областном акимате заявили, что отозвались китайские инвесторы, которые готовы подарить семейчанам его завершение. Реализация этого проекта приходится как раз на срок нового акима.

Отсутствие или плохое состояние ливневой канализации и дренажных систем - то явление, которое характеризует Семей. В период таяния снега и обильных дождей ситуация выходит из-под контроля и приводит к затоплению проезжей части и пешеходных зон. В результате - аварийные ситуации для водителей и пешеходов, а порой полный коллапс на дорогах города.

Новоиспечённому акиму придётся потрудиться, чтобы поднять рейтинг Семея в списке городов Казахстана. Напомним, за три года административный центр новой области Абай успел побывать как в числе лидеров, так и аутсайдеров разных национальных рейтингов. В 2023 году он занял первое место по уровню социально-экономического развития, а в 2022-м оказался на последней строчке в рейтинге качества жизни, составленном Институтом экономических исследований.

Откройте, это выборы!

Процедура голосования пройдёт на 128 избирательных участках с 7.00 до 20.00 часов. Подсчитано, что потенциальный электорат составляет больше 220 тысяч человек. Сколько человек придёт по факту - покажут выборы.

В октябре участковые избирательные комиссии бросили все силы на распространение информации о предстоящем событии. "Политические волонтёры" составляют списки, раздают приглашения, оповещают горожан.

В городском избиркоме ввели новшество, чего раньше не делали ни в одном другом городе - распечатали объявление шрифтом Брайля для незрячих голосующих.

"В Семее проживает 1221 совершеннолетний житель с инвалидностью, все они имеют право голосовать. Из них 418 человек с проблемой слабого зрения и незрячие. В их числе есть 40 человек, которые умеют читать благодаря шрифту Брайля. Специально для них в этом году мы подготовили уведомления. Связались с библиотекой для незрячих, которая открылась совсем недавно, и попросили создать именные пригласительные формата А4. Все они доставлены по адресам", - рассказала корреспонденту BAQ.KZ председатель Территориальной избирательной комиссии по городу Семей Гульжан Куанышева.

Подавляющее большинство избирательных участков оборудованы в школах. 18 из них закрытые. Они расположены в воинских частях, медицинских и исправительных учреждениях.

В предвыборной подготовке задействовано 929 человек. Большинство из них – учителя. Вознаграждение за их труд составит 150 тысяч тенге.

Кстати, кандидаты потратили на предвыборную кампанию почти 3,5 миллиона тенге - по 850 тысяч на претендента. Эти деньги пошли на публикации в СМИ, выступления на телевидении, распечатку полиграфической продукции и транспортные расходы.

В день выборов будет работать выездная группа. До 12 часов дня 12 октября участковые комиссии будут принимать звонки от тех голосующих, которые по разным причинам не смогут прийти на участки, чтобы отдать свои голоса. Поэтому специальные урны привезут им домой. К 20.00 часам все голоса должны быть собраны в участковых избирательных комиссиях.

