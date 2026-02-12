В проекте новой Конституции Республики Казахстан предусмотрено, что день её принятия на всенародном референдуме может получить статус государственного праздника, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно статьи 94 раздела XI "Заключительные и переходные положения", в случае одобрения новой Конституции на референдуме дата её принятия будет объявлена Днём Конституции Республики Казахстан.

Также в проекте указано, что новая Конституция должна вступить в силу с 1 июля 2026 года, с одновременным прекращением действия ранее действовавшей Конституции.

Напомним, сегодня, 12 февраля, опубликован текст проекта новой Конституции. 11 февраля Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.