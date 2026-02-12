Новая Конституция РК может вступить в силу с 1 июля 2026 года. Это произойдет в том случае, если проект нового Основного закона будет поддержан на референдуме, передает BAQ.KZ.

Сегодня, 12 февраля, текст проекта новой Конституции Республики Казахстан был опубликован в газете "Казахстанская правда".

Документ, состоящий из 96 статей, в разделе XI "Заключительные и переходные положения" (статья 95) также определяет сроки прекращения полномочий действующего Парламента. Парламент Казахстана прекратит свои полномочия с 1 июля 2026 года.

В частности, в тексте указано: "Парламент Республики Казахстан, сформированный в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, прекращает свои полномочия с 1 июля 2026 года. В течение одного месяца со дня вступления Конституции в силу Президент Республики Казахстан обязан объявить выборы в Курултай, которые должны быть проведены в течение двух месяцев".

Кроме того, согласно проекту, в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва Президент Республики Казахстан с согласия Курултая должен назначить Вице-президента.

Председатель и судьи Конституционного суда также должны быть назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.

При этом председатель и судьи Конституционного суда, назначенные в соответствии с Конституцией от 30 августа 1995 года, сохраняют свои полномочия до формирования нового состава Конституционного суда.

Напомним, 11 февраля Глава государства подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Согласно представленному проекту, в случае одобрения на республиканском референдуме новая Конституция Республики Казахстан вступит в силу с 1 июля 2026 года. С этого же момента утратит силу ранее действовавшая Конституция Республики Казахстан.