В Казахстане хотят усилить защиту прав потребителей. Среди предложений нового законопроекта – штрафы в пользу покупателей, институт омбудсмена и единый стандарт защиты при покупке товаров, заказе работ и получении услуг.

О предлагаемых изменениях рассказал депутат Курултая Никита Шаталов, который возглавляет рабочую группу по законопроекту. По его словам, за прошлый год поступило более 80 тысяч обращений, связанных с нарушением прав потребителей.

Но что делать уже сейчас, если продавец или компания отказывается возвращать деньги и ссылается на подписанный договор? Всегда ли действует фраза «деньги возврату не подлежат» и можно ли оспорить невыгодный пункт? На эти вопросы BAQ.KZ ответил адвокат Айдар Советбеков.

По его словам, часть механизмов защиты уже есть в действующем законодательстве.

Подписали договор – деньги уже не вернуть?

Условие «деньги возврату не подлежат» можно встретить в договорах на изготовление мебели, ремонт, обучение и другие услуги. Однако сама подпись клиента еще не означает, что любое условие договора автоматически становится законным.

«Подпись клиента под незаконным пунктом не придает ему юридической силы», – пояснил Советбеков.

Адвокат напомнил, что Закон «О защите прав потребителей» запрещает включать в договор условия, которые ущемляют права покупателя.

Но это не означает, что деньги в любой ситуации должны вернуть полностью. Все зависит от обстоятельств. Например, если заказчик сам отказывается от уже начатой услуги, исполнитель может потребовать оплатить фактически понесенные расходы.

Кухню задержали на четыре месяца

Один из примеров из практики Советбекова связан с изготовлением мебели.

Мебельная фабрика задержала поставку кухонного гарнитура на четыре месяца. Когда заказчик потребовал вернуть предоплату, компания отказалась и сослалась на договор.

В нем было указано, что внесенные 50% стоимости заказа не возвращаются ни при каких обстоятельствах.

«Мы признали этот пункт договора ничтожным, взыскали предоплату, полную неустойку и компенсацию морального вреда», – рассказал Советбеков.

По словам адвоката, если исполнитель нарушает сроки, потребитель вправе направить письменную претензию и заявить требования, предусмотренные законом.

Конкретная сумма возврата, неустойки или других выплат будет зависеть от обстоятельств спора.

Купили онлайн-курс, но передумали учиться

Похожие конфликты возникают и с онлайн-школами.

По словам Советбекова, некоторые образовательные платформы прописывают в договорах, что услуга считается полностью оказанной сразу после открытия доступа к материалам.

В результате человек может пройти несколько занятий, отказаться от курса, но получить ответ: деньги уже не вернут, поскольку доступ был предоставлен.

Адвокат рассказал, что в его практике такие условия удавалось оспаривать и возвращать деньги за ту часть курса, которую клиент фактически не получил.

При этом размер возврата зависит от того, сколько услуг уже оказано, какие расходы понес исполнитель и что было прописано в договоре.

Могут ли потребовать доплату за ремонт?

Еще одна частая ситуация: после подписания договора подрядчик сообщает, что работы подорожали, и просит доплатить.

Здесь, объясняет адвокат, многое зависит от сметы.

Если стороны изначально согласовали твердую стоимость, подрядчик не может просто повысить ее из-за того, что выросли рыночные цены.

Если же смета была приблизительной и в процессе действительно понадобились дополнительные работы, исполнитель должен заранее сообщить об этом заказчику.

То есть неожиданный счет в конце ремонта сам по себе еще не означает, что клиент обязан его оплатить.

Дополнительные услуги на 700 тысяч тенге

Советбеков привел еще один пример – покупку автомобиля в кредит.

По его словам, некоторым клиентам вместе с машиной оформляли дополнительные пакеты помощи на дороге стоимостью от 500 до 700 тысяч тенге. При этом покупателей убеждали, что без такой услуги банк якобы не одобрит кредит.

Адвокат рассказал, что в подобных случаях ему удавалось оспаривать навязанные услуги и добиваться возврата денег.

Что делать, если деньги не возвращают?

Если продавец или исполнитель отказывается выполнять требования клиента, первым шагом должна стать письменная претензия.

Важно сохранить все, что может подтвердить сделку и нарушение: договор, переписку, банковские переводы, чеки, квитанции и другие документы. При этом отсутствие бумажного чека само по себе не означает, что доказать покупку невозможно.

В претензии нужно указать, когда и за что были уплачены деньги, какое нарушение произошло и чего именно требует потребитель.

Документ можно передать лично под отметку о получении, отправить заказным письмом либо направить на электронный адрес продавца, который использовался для общения с клиентом.

Если продавец не согласен с требованиями, он должен предоставить мотивированный письменный ответ в течение 10 календарных дней.

Если ответа нет или в удовлетворении требований отказали, потребитель может обратиться в территориальный департамент Комитета по защите прав потребителей. Для этого также доступны e-Tutynushy и e-Otinish.

Если решить спор не удалось, остается обращение в суд.

Что хотят изменить новым законом?

Одно из ключевых предложений законопроекта – дополнительный штраф в пользу потребителя.

Речь идет о ситуации, когда предприниматель мог добровольно удовлетворить обоснованную претензию, но отказался, и покупателю пришлось идти в суд.

«Главная новация – штраф взыскивается не в доход государственного бюджета, а напрямую в пользу потребителя», – пояснил Советбеков.

По мнению адвоката, такой механизм может мотивировать бизнес не затягивать конфликты и чаще решать их до суда.

Также среди предложений – создание института омбудсмена по защите прав потребителей и единый стандарт защиты граждан при покупке товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Пока эти изменения находятся на стадии законопроекта. А значит, до их принятия потребителям по-прежнему важно внимательно читать договоры, сохранять документы и помнить: даже подписанный пункт можно оспорить, если он противоречит закону.