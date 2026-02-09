В Таразе женщина выбросила двоих своих детей из окна пятого этажа. Оба ребёнка выжили и были срочно доставлены в больницу, где находятся в отделении интенсивной терапии. По предварительной информации, причиной поступка матери стала депрессия. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, передает BAQ.KZ.

Обстоятельства происшествия продолжают выяснять следственные органы.

Динара Закиева прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что психическое здоровье родителей играет ключевую роль в защите детей.

"В 2024–2025 годах внедрены новые инструменты для раннего выявления рисков и оказания помощи семьям, включая психологическую поддержку родителей. К сожалению, случаи серьёзной депрессии могут приводить к опасным ситуациям. Это подчёркивает необходимость профилактики и своевременного вмешательства", — отметила Закиева.

По данным уполномоченного, мобильные группы выявили и передали на сопровождение центров поддержки семьи более 13 тысяч семей, зарегистрировали 1 130 случаев насилия над детьми, привлекли к ответственности 29 тысяч родителей за неисполнение обязанностей, лишили родительских прав 1 126 и ограничили права 661 родителя.

Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств инцидента и оценки роли психического состояния матери.

Как выяснилось, 36-летняя женщина выбросила из окна свою дочь, родившуюся в 2021 году, и сына, родившегося в 2023 году.