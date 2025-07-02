Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек подал в Генеральную прокуратуру заявление по деятельности СК-Фармации, фармкомпаний, передает BAQ.KZ.

"Мной было подано заявление в Генеральную прокуратуру по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны", - написал депутат у себя на странице в Facebook.

Как отметил Базарбек, решение о подаче заявления было принято им по итогам аудита Высшей аудиторской палаты. Он подчеркнул, что в ходе аудита были выявлены нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.

Заявление по "СК-Фармация" и субъектам фармацевтической отрасли поддержал его коллега, депутат Мурат Абенов.

"Мы ожидаем масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли со стороны органов прокуратуры, проведения досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств", - написал депутат.

Он также напомнил, что планирует подать заявление по вопросам ОСМС, сельхозсубсидий и исполнению республиканского бюджета за 2024 год. Об этом депутат заявил в кулуарах Правительства после совместного заседания палат Парламента.