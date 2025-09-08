Депутат Дементьева: Назрели преобразования в парламенте
Депутат Мажилиса Наталья Дементьева прокомментировала BAQ.KZ Послание Касым-Жомарта Токаева, а также высказалась о предложенной реформе Парламента.
"Прозвучали важные заявления Главы государства, которые, естественно, всех интересуют. Думаю, многих удивил вопрос о Сенате, который он поднял. Признаюсь, мы немного не ожидали, что это будет озвучено именно сейчас, хотя в СМИ и социальных сетях эта тема обсуждается уже давно. В целом из логики происходящего было понятно, что преобразования в парламенте назрели, такие реформы необходимы. Поэтому предстоящий через два года референдум о роспуске Сената совпадет с окончанием срока работы Мажилиса. Переход к однопалатному парламенту, на мой взгляд, вполне актуален", - сказала депутат.
Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее.
