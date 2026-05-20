"Праздник не отменяют". Депутат объяснил ужесточение правил проведения выпускных

В Казахстане ужесточены правила проведения выпускных мероприятий. Теперь школьные торжества запрещено организовывать в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал нововведения. Он отметил, что Министерство просвещения не отменяет праздник для выпускников.

"Некоторые родители говорят о том, что их дети очень сильно переживают. Есть и вопросы, касающиеся безопасности. Но здесь надо понять, что самый главный праздник Министерство просвещения не отменяет. То есть выпускные в школах, последний школьный вальс, последний звонок - все эти мероприятия никто не отменяет. Это мы должны зафиксировать. Все эмоции, прощание со школой, трогательные моменты никуда не денутся. При этом надо понимать мотивы, почему эти министерства принимают такое решение. Лично я понимаю все стороны", - сказал депутат.

При этом он отметил, что в нововведениях есть риск, что выпускники могут все равно проводить мероприятия без присмотра взрослых.

Он также отметил, что родители нередко тратят баснословные деньги на виньетки, фотосессии и торжества.

"Иногда это, честно говоря, превращается в ярмарку тщеславия. Иногда приходится платить огромные, по-настоящему баснословные деньги за виньетки. Я могу сделать фотографию на телефон и подготовить виньетку за 10 минут. Зачем платить десятки тысяч в гонке за какими-то непонятными виньетками?

При всём уважении, я не понимаю, когда мы тратим огромные деньги на не самые существенные вещи. Поэтому я понимаю, что проблема есть. Но нужно понимать и аргументы министерства. Я не выступаю в качестве защитника или адвоката министерства, но как человек, который сам работал в этой сфере, и как родитель, я в принципе понимаю и одну, и другую сторону", - отметил депутат.