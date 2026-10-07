«Адал Азамат», «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан»: депутаты предложили образовательные курсы

В школах и вузах Казахстана предложили проводить тематические часы и методические курсы, посвященные принципам «Адал Азамат», «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан». С таким предложением выступил депутат Курултая Ерлан Саиров, передает BAQ.KZ.

Депутатский запрос фракции партии «Әділет» адресован министру просвещения Жулдыз Сулейменовой и министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку.

Что предложили депутаты

По словам Ерлана Саирова, после принятия новой Конституции необходимо системно разъяснять ее нормы и ценности не только взрослым, но и подрастающему поколению.

Отдельное внимание депутат предложил уделить концепциям «Адал Азамат», «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан». По его мнению, их необходимо рассматривать не как разовые акции, а как долгосрочные направления развития общества.

«На этой основе важно проводить в школах и высших учебных заведениях тематические часы о значении указанных концепций, организовывать методические курсы, а также выстроить систему их продвижения и практической реализации», – говорится в депутатском запросе.

Разъяснять ценности Конституции

Во фракции также предложили разработать современные форматы для системного разъяснения новых положений Конституции среди населения и молодежи.

Ранее Ерлан Карин поставил задачи по реализации программы «Адал азамат» и молодежных концепций.