Депутат Курултая предложил установить единый срок ожидания приема врачей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Курултая Арман Жансенгиров предложил установить единый предельный срок ожидания плановой консультативно-диагностической помощи в Казахстане. С соответствующим депутатским запросом он обратился к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, передает BAQ.KZ.
Почти 3 тысячи жалоб за полгода
По словам депутата, несмотря на изменения в правилах оказания медицинской помощи, доступность профильных специалистов остается одной из основных причин обращений граждан.
«В первом полугодии 2026 года поступило 2 925 жалоб. Большинство из них зарегистрировано в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях и городе Астане», – сообщил Арман Жансенгиров.
Он обратил внимание на отсутствие единого предельного срока ожидания приема профильного специалиста. По его словам, правила мониторинга Фонда предусматривают срок в 10 дней, в разъяснениях Фонда говорится о 15 рабочих днях, тогда как в самом приказе конкретный срок не установлен.
«Обязанность публиковать график на 60 дней не сопровождается приоритетом первичных плановых обращений. Это позволяет без формальных препятствий выдавать талоны через месяц и даже позже», – отметил депутат.
Арман Жансенгиров также указал, что срок приема врача первичной медико-санитарной помощи не регламентирован, поэтому общая продолжительность маршрута пациента фактически не ограничена.
Что предложил депутат
Депутат предложил закрепить единый максимальный срок ожидания плановой помощи, предусмотрев сокращенные сроки для детей и пациентов с подозрением на онкологические заболевания.
Кроме того, он считает необходимым внедрить автоматический контроль сроков и публичный мониторинг, а также пересмотреть штатные нормативы и тарифы.
«Предлагаю распространить прямую запись к профильному врачу на регистратуры и колл-центры», – говорится в депутатском запросе.
Ранее депутат предложил изменить правила Baqylauda для аграриев.
Самое читаемое
- В Семее достраивают мост за 47,3 млрд тенге: старый отдадут пешеходам
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Chevron объявил о большой перестановке в руководстве
- Экологи и полиция проверили выхлопы больше тысячи машин: у 86 нашли превышение
- В Германии резко выросло число отказников от военной службы