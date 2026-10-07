Депутат Курултая предложил установить единый срок ожидания приема врачей

Депутат Курултая Арман Жансенгиров предложил установить единый предельный срок ожидания плановой консультативно-диагностической помощи в Казахстане. С соответствующим депутатским запросом он обратился к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, передает BAQ.KZ.

Почти 3 тысячи жалоб за полгода

По словам депутата, несмотря на изменения в правилах оказания медицинской помощи, доступность профильных специалистов остается одной из основных причин обращений граждан.

«В первом полугодии 2026 года поступило 2 925 жалоб. Большинство из них зарегистрировано в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях и городе Астане», – сообщил Арман Жансенгиров.

Он обратил внимание на отсутствие единого предельного срока ожидания приема профильного специалиста. По его словам, правила мониторинга Фонда предусматривают срок в 10 дней, в разъяснениях Фонда говорится о 15 рабочих днях, тогда как в самом приказе конкретный срок не установлен.

«Обязанность публиковать график на 60 дней не сопровождается приоритетом первичных плановых обращений. Это позволяет без формальных препятствий выдавать талоны через месяц и даже позже», – отметил депутат.

Арман Жансенгиров также указал, что срок приема врача первичной медико-санитарной помощи не регламентирован, поэтому общая продолжительность маршрута пациента фактически не ограничена.

Что предложил депутат

Депутат предложил закрепить единый максимальный срок ожидания плановой помощи, предусмотрев сокращенные сроки для детей и пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

Кроме того, он считает необходимым внедрить автоматический контроль сроков и публичный мониторинг, а также пересмотреть штатные нормативы и тарифы.

«Предлагаю распространить прямую запись к профильному врачу на регистратуры и колл-центры», – говорится в депутатском запросе.

Ранее депутат предложил изменить правила Baqylauda для аграриев.