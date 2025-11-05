Депутат Мажилиса предложил ввести социальные счета, защищённые от ареста
Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев предложил ввести в Казахстане социальные счета, которые будут защищены от ареста, передает BAQ.kz.
По данным парламентария, в стране заблокировано более 38 миллионов счетов.
На заседании Мажилиса депутат поинтересовался у председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, как она относится инициативе по вводу счетов на которые нельзя наложить арест.
"Я предложил поправку о создании защищенного социального счета или специального банковского счета в целях защиты минимального дохода граждан и обеспечения сбалансированного соблюдения прав коллекторов и должников. К такому счету меры взыскания не должны применяться при поступлениях до 300 тыс. тенге в месяц. Как вы относитесь к инициативе по введению социальных счетов для граждан, защищенных от ареста на сумму до 300тыс. тенге в месяц, и какие меры ваше ведомство рассматривает для граждан, чьи счета заблокированы? – спросил он.
Напомним, что сегодня Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о банках и изменениях в регулировании финансового рынка страны. По сути, документ направлен на то, чтобы сделать банковскую систему более прозрачной и понятной для граждан.
Теперь банки будут обязаны раскрывать всю информацию о своих продуктах, например, процентные ставки, сроки, комиссии и условия кредитов должны быть изложены простым и понятным языком. В законе также официально закрепляется статус цифрового тенге и вводится регулирование цифровых финансовых активов.
Кроме того, определяются критерии, по которым банк будет считаться системно значимым, и список таких банков станет доступен всем.
Еще одно нововведение — создание единого офиса финансового омбудсмана, который объединит действующих банковского, страхового и микрофинансового омбудсманов.
