Депутат ответила на критику после высказывания о костюмах Дженнифер Лопес
Сауле Самидин дала разъяснения после критики её комментариев о сценических костюмах JLo.
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Депутат маслихата Астаны Сауле Самидин отреагировала на волну критики после своих публичных высказываний о костюмах Дженнифер Лопес, выступавшей в столице, передает BAQ.KZ.
Днем ранее она обратила внимание на то, что певица на шоу в ОАЭ выступала в "более закрытых костюмах", подчеркнув культурные различия и важность баланса между творческой свободой и местной аудиторией.
Самидин пояснила, что её исходное замечание появилась после слов дочери, которой 16 лет, о том, что в Эмиратах певица выступала в более закрытых костюмах, нежели в Казахстане. Депутат добавила, что эта фраза стала точкой для её размышлений о культурной уместности.
"Как мама и человек, вовлечённый в развитие культурной политики, я не могла не отреагировать… Это не критика творчества артистки — наоборот, я глубоко уважаю Джей Ло как женщину, вдохновляющую миллионы… Но это повод поговорить о балансе между глобальной сценой и местной аудиторией, между свободой творчества и культурной уместностью", — написала она в Instagram.
Она также подчеркнула свою поддержку крупного культурного туризма и MICE‑индустрии как председателя Евразийской ассоциации креативных индустрий:
"Я за масштабные концерты и международный культурный обмен. Но мы также не должны терять свою идентичность — культура это не только шоу, это диалог и уважение".
Депутат поблагодарила тех, кто подключился к обсуждению, и призвала к активному диалогу по другим значимым темам — нехватке детских садов, перегруженным поликлиникам, строительству школ и поддержке безопасности женщин и детей:
"Давайте говорить о важном. Вслух. Уважительно. По делу. С любовью к городу".
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