Депутат Мажилиса Парламента РК Болатбек Алиев направил депутатский запрос в адрес Премьер-министра, потребовав детальной проверки деятельности шымкентского филиала госкорпорации "Правительство для граждан". Поводом стали выявленные в последние месяцы факты масштабных нарушений и коррупционных схем в системе, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, в одном регионе были зафиксированы сразу три резонансных случая: хищение социальных выплат, незаконная продажа водительских удостоверений и оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП) на имя иностранного гражданина. Все они, по мнению Алиева, указывают на сбой системы контроля и управленческой ответственности в филиале.

"Когда ЭЦП оформляется на человека, находящегося за рубежом, водительские удостоверения продаются, а социальные выплаты похищаются, — это не единичные инциденты, а системный кризис управления", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что ущерб от незаконного получения социальных выплат в Шымкенте составил 217 миллионов тенге, а в другом деле — о продаже водительских удостоверений — более 500 человек получили права без экзамена, заплатив от 150 до 400 тысяч тенге. Доход организаторов, по данным следствия, превысил 150 миллионов тенге.

Кроме того, по информации Алиева, в филиале была оформлена ЭЦП на имя лица, находившегося за границей, которая затем использовалась в регистрации компаний, бухгалтерской отчетности и даже судебных процессах.

В своём обращении депутат потребовал:

провести полную проверку профессиональной пригодности и ответственности руководства филиала;

провести независимый аудит процедур оформления ЭЦП, выдачи водительских удостоверений и начисления социальных выплат;

проверить все ЭЦП, выданные за последние три года, включая оформленные на иностранных граждан;

определить ответственность не только отдельных сотрудников, но и руководителей подразделения.

"Если "Правительство для граждан" действительно хочет оправдать доверие народа, принципы контроля и безопасности должны стать не формальностью, а реальным механизмом защиты", — отметил Алиев.

Парламентарий подчеркнул, что его запрос направлен не только на выявление виновных, но и на устранение системных слабых мест в управлении и предотвращение подобных нарушений в будущем.