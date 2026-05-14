Депутат прокомментировал смертельный наезд на женщину в Кокшетау

Депутат Сената Марат Кожаев прокомментировал смерть женщины в Кокшету в результате наезда на нее автомобиля, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, за рулём внедорожника находилась женщина, не имеющая водительских прав и не проходившая обучение. В отношении неё начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего гибель человека.

Также уголовное дело возбуждено против её супруга – владельца автомобиля. Его подозревают в том, что он допустил к управлению транспортом человека без водительского удостоверения. За это предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Журналисты обратились за комментарием к депутату, отметив, что в соцсетях появилась информация о том, что подозреваемая якобы жена полицейского.

"Об этом ничего не могу сказать. Честно говоря, я не стал вмешиваться в расследование. Оно очевидно. Все попало на видео. Кем бы она ни была и кем бы он ни был, у нас конституционный принцип - закон и порядок. Эта установка дана Главой государства. И без разницы, кто он и какую должность бы не занимал, он получит правовую оценку в соответствии с законодательством", - сказал депутат в кулуарах Сената.

Напомним, момент наезда на женщину попал на видео - на кадрах видно, как машина сбивает пешехода при заезде на парковку. По словам жильцов дома, погибшая женщина одна воспитывала 12-летнего ребенка.

По данным полиции Акмолинской области, подозреваемая находится под домашним арестом.