В рамках онлайн-марафона «Референдум-2026» депутат Мажилиса Парламента РК, член Конституционной комиссии Айдарбек Кожаназаров рассказал о мнениях и предложениях, поступивших от граждан по вопросам защиты цифровых персональных данных, частной собственности и прозрачности, передает BAQ.KZ.

По его словам, одним из самых обсуждаемых вопросов стала защита цифровых данных, которая и ранее неоднократно поднималась в обществе. Он отметил, что права граждан должны быть защищены не только в офлайн-, но и в онлайн-пространстве. В Мажилисе уже был введен Цифровой кодекс, и важным шагом стало закрепление этих норм в Конституции.

Второй ключевой вопрос касается защиты частного жилья граждан — теперь закрепляется норма о том, что такие меры не могут осуществляться без решения суда. По словам депутата, это решение принято для предотвращения различных инцидентов, о которых ранее сообщалось в социальных сетях.

Напомним, онлайн-марафон «Референдум-2026», посвященный будущему Конституции, стартовал сегодня в 12:00.