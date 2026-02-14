Депутат заявил о важности закрепить в Конституции защиту цифровых персональных данных
Депутат озвучил свои предложения в ходе онлайн-марафона «Референдум-2026», проходящего в Астане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках онлайн-марафона «Референдум-2026» депутат Мажилиса Парламента РК, член Конституционной комиссии Айдарбек Кожаназаров рассказал о мнениях и предложениях, поступивших от граждан по вопросам защиты цифровых персональных данных, частной собственности и прозрачности, передает BAQ.KZ.
По его словам, одним из самых обсуждаемых вопросов стала защита цифровых данных, которая и ранее неоднократно поднималась в обществе. Он отметил, что права граждан должны быть защищены не только в офлайн-, но и в онлайн-пространстве. В Мажилисе уже был введен Цифровой кодекс, и важным шагом стало закрепление этих норм в Конституции.
Второй ключевой вопрос касается защиты частного жилья граждан — теперь закрепляется норма о том, что такие меры не могут осуществляться без решения суда. По словам депутата, это решение принято для предотвращения различных инцидентов, о которых ранее сообщалось в социальных сетях.
Напомним, онлайн-марафон «Референдум-2026», посвященный будущему Конституции, стартовал сегодня в 12:00.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- Президент поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпийских игр
- В Алматы задержан бывший священнослужитель по делу о наркопритоне